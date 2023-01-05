氣候變遷因應法 拚9日院會三讀闖關

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（中央社記者郭建伸台北5日電）朝野黨團今天繼續協商溫室氣體減量及管理法修正草案，但包含2050年淨零排放、永續會權責、碳費等關鍵條文均未達成共識，外界預料保留條文將送交院會表決。民進黨團總召柯建銘說，最快9日院會處理。

行政院會去年4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境等委員會去年5月初審溫管法草案，但包含2050淨零碳排、主管機關、碳費等關鍵條文都保留。立法院長游錫堃昨天雖召集朝野協商，但仍有部分條文未達共識，今天則繼續召集協商。

溫管法修正草案訂定國家溫室氣體長期減量目標為2025年溫室氣體淨零排放，而行政院國家永續發展委員會應協調整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策跨部會氣候變遷因應事務。

不過，在野黨立委認為，溫室氣體減量目標，應設置短、中期不同階段目標，否則難以檢視政府是否達到；另一方面，永續會過往成效不彰，且協調權責的「再生能源及能源科技發展事項」，漏掉屬於排碳大戶的能源部門。

環保署長張子敬在協商時回應，永續會改到國發會後，賦予任務不同，開會型態不會像過去那樣；且永續會陸續提出2030、2050路徑，認為已發揮功能。

除了2050淨零排放、永續會權責，修正草案中有關碳費徵收、優惠費率、溫室氣體管理基金等關鍵條文，協商近2小時後，朝野仍未達成共識。擔任會議主席的游錫堃裁示，未達共識條文均保留，留待院會處理。

有立委在協商時好奇何時院會處理氣候變遷因應法，柯建銘回應，需表決的法案要空出一段時間處理，而氣候變遷因應法最快9日院會處理。（編輯：蘇志宗）1120105