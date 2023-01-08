家人陪同投票 吳怡農：心情放鬆但有點緊張

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（中央社記者葉素萍台北8日電）台北市第3選區立委補選今天投開票，民進黨候選人吳怡農上午由家人陪同完成投票。他說，家人是他的「幸運小物」，他現在的心情放鬆但是有點緊張，家人鼓勵他平常心。

吳怡農投票前接受聯訪表示，父親、妹妹、姑姑都住附近，所以一起來投票，待會兒一起吃早餐，因為這段時間比較少見面，把握時間吃個飯。

吳怡農妻子沒有在大批媒體面前現身，而是在外面等待。吳怡農說，太太有來但是她戶籍在宜蘭，待會一起吃早餐，太太晚上也會陪他一起看開票。

吳怡農說，自己的心情放鬆、有點緊張。說到這裡，他笑了笑說，「這兩個好像有點矛盾，對不對？」

媒體詢問他有帶身分證嗎，吳怡農看一下，回答說有。至於投票是否帶了幸運小物，他回答，我的家人，家人跟他一起來投票。

媒體好奇他昨天是否失眠，吳怡農說，他昨天睡很好但睡不夠，大概5、6個小時；吃完早餐，他會打電話感謝朋友們過去5週的幫忙，若再有機會，就睡個小午覺。

吳怡農說，家人鼓勵他平常心，民主制度本來就是這樣，很難知道最後結果，但是過程中，他很有信心地堅持自己的理念，過程中也看到社會大眾關心國家安全、重視經濟發展，他很感動。

媒體也問到，政府發紅包還稅於民，但民進黨立院黨團總召柯建銘說部分金額可能要先舉債；吳怡農說，他一直認為，要在財政紀律前提下才做更完整規劃，除了現金補助紓困外，更要針對長期經濟振興做更有前瞻性的投資，他期待行政部門跟社會說明。

另外，民進黨立委高嘉瑜日前指，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論。

吳怡農認為，公共政策應該歡迎各界意見、多元聲音，不管國家安全、經濟發展，希望大家提出有建設性、理性的討論，這都應該被鼓勵。

媒體追問他是否聲援高嘉瑜，他說，公共政策應該有更多討論，不只是高嘉瑜，過去2、3年很多產業家庭非常辛苦，他們期待過年前有愉快佳節，過年前政府看到許多人的需求，此外，未來經濟振興方案，需要更多討論，不是一兩句話可以交代。

至於有民進黨立委揚言開除高嘉瑜黨籍，吳怡農說，民進黨有非常明確的黨規，不是說開除就開除，更重要的是，正向的政治，公共政策討論應理性，大家關心經濟發展，一起討論如何往前走。（編輯：蘇龍麒）1120108