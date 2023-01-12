政院修移民法延攬優質人才 嚴查重罰非法外來人口

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行政院會12日通過入出國及移民法部分條文修正草案，為吸引優秀人才來台，有特殊貢獻、高級專業人才的配偶、未成年子女、身障子女，得隨同申請永久居留。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北12日電）行政院會今通過入出國及移民法部分條文修正草案，為吸引優秀人才來台，有特殊貢獻、高級專業人才的配偶、未成年子女、身障子女，得隨同申請永久居留；同時加重罰則增訂處罰態樣，以強化查緝非法外來人口執法力道。

行政院會通過內政部擬具的「入出國及移民法」部分條文修正草案，將函請立法院審議，這次共修正52條。

行政院長蘇貞昌裁示指出，這次修法鬆綁專業人才及其配偶子女居留規定，以利延攬優質人才來台；另為因應日益增加的逾期停居留外來人口，造成社會治安及國家安全隱憂，增訂處罰不法態樣及提高罰則，以增強執法量能；同時，也考量外籍配偶撫育未成年子女之需，放寬其在台居留的規定，以保障婚姻移民的家庭團聚權；請內政部及相關部會積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法。

內政部指出，這次修法第一項重點是，增進移民人權保障，保障家庭團聚權。為維護婚姻移民的家庭團聚權及兒少最佳利益，增訂外籍配偶喪偶未再婚，或曾為合法居留外籍配偶，對未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，持停留簽證入國後可申請居留的規定。

內政部說，現行規定，判決離婚且取得未成年親生子女監護權，才能繼續居留。為保障受家暴的外籍配偶居留權益，修正放寬因家暴離婚且未再婚，不廢止居留許可。

內政部指出，修法第二項重點是，吸納優質人才來台，鬆綁停居留規定。為吸引外籍優秀人才來台及留台，新增納入對台灣有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，得隨同申請永久居留。

內政部表示，為簡化外國人申辦居留流程，學術研究機構顧問、大學講座或外國專業人才延攬及僱用法所定的白領專業人才，持免簽或停留簽證入國後，修正放寬得免向外交部改辦居留簽證，直接向移民署申請外僑居留證，其配偶與子女亦同。

內政部說，為便利來台外國人有充足時間尋找住所及熟悉環境，放寬外國人取得居留許可者，入國後申請外僑居留證期限，由15日延長至30日。

此外，為延攬海外僑民返國，放寬無戶籍國民持中華民國護照入國得免申請入國許可、合法連續停留5年以上（現行為7年以上），且每年居住183日以上者，得申請居留。另對於海外出生的子女持護照入國，取消申請定居的年齡限制。

內政部表示，修法第三項重點是強化人流安全管理，加重罰則及增訂處罰態樣。為防杜外國人逾期滯台，修法提高逾期者罰鍰，從原本新台幣2000元至1萬元，加重為3萬元至15萬元，並延長禁止其入國期間，從原本最多3年，提高至10年。

內政部為遏止外來人口從事違法活動，增訂罰則，如容留或藏匿逾期者，可處6萬元至30萬元罰鍰；媒介外國人從事不符合停居留原因活動，可處20萬元至100萬元罰鍰。

此外，強化國境安全管理，修法增訂刑責，如有使外國人或無戶籍國民非法入國，處1年以上7年以下有期徒刑或100萬元以下罰金；受禁止出國處分而持偽、變造或冒用護照或旅行證件出國查驗，處3年以下有期徒刑或9萬元以下罰金。（編輯：林興盟）1120112