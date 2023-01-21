私人停車場發生車禍 律師提醒民眾應確實記錄

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（中央社記者王承中台北21日電）民眾春節走春在私人景點、百貨商圈停車場發生行車糾紛怎麼辦？律師張益昌提醒，在私人土地發生行車糾紛，因不適用道交條例，警方受理報案時不會按照一般道路交通事故處理，協助分析肇責，民眾應確實記錄現場情況，保障自身權益。

今天春節假期從20日到29日共10天，不少民眾會利用春節假期攜家帶眷開車出門走春，屆時全台知名觀光景點，以及各大商圈百貨恐都會是車水馬龍的狀態；而以往過年假期，民眾在走春時，於私人景點或停車場內與他人發生行車糾紛的新聞也時有所聞。

國民黨立委游毓蘭表示，道路交通管理處罰條例規定的道路是指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。而私人景點、停車場因屬私人土地，非法律所規定的道路，因此當民眾發生交通糾紛報警時，警察只能進行記錄，不會協助分析事故肇責比例及提供初判表。

不過，游毓蘭指出，雖然不適用道路交通管理處罰條例所定的交通規則，但因可能涉及刑事或民事問題，民眾還是可以請警方來處理。而責任歸屬問題，在法官審理的過程中，還是會比照道路交通安全規則所定的路權原則，例如車輛行近人行道要暫停讓行人優先通行；支道讓幹道；轉彎車讓直行車等。

律師出身的時代力量立委邱顯智則表示，如果是在一般道路發生事故，需依據「道路交通事故處理辦法」所規定流程辦理。如果是在私人土地上，例如私人停車場、臨時停放在私人土地上等，因為這類場所通常不是道交條例所定義的「道路」因此不適用道路交通事故處理辦法。

邱顯智提醒，如果民眾為了避免肇事逃逸的糾紛，縱使事故當下雙方同意不報警處理，也務必以錄音、錄影或者互相撥打手機門號等方式，以留下第一時間有留在現場處理事故的證據。

律師張益昌表示，在一般私人土地上發生行車糾紛，因不適用道交條例，警察不會按照一般道路交通事故處理，但仍會受理民眾報案。

張益昌表示，有保險的民眾，可以向警察報案取得非道路事故登記表，再向保險公司進行理賠。

張益昌提醒，非道路事故因為沒有初判表，民眾應確實記錄現場情況還有拍照，以免往後有爭議時，才能由司法單位進行相關鑑定釐清肇事責任，這對自身比較有保障。（編輯：蘇龍麒）1120121