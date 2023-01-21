除夕圍爐團聚 食安辦提醒民眾留意餐飲食材衛生

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（中央社記者郭建伸台北21日電）今天是農曆除夕，許多民眾返鄉與家人圍爐團聚。行政院食品安全辦公室指出，不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都要注意飲食衛生，鼓勵民眾選用當季或台灣在地新鮮食材入菜，搭配適當調味。

食安辦指出，農曆春節是家人團聚的重要節日，民眾不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都應注意「處理食品前，要以肥皂洗淨雙手」、「食材要新鮮」、「生熟食要分開處理，避免交叉污染」、「餐點要徹底加熱」及「要注意保存溫度」等原則，才能輕鬆做出衛生的年菜料理，吃到幸福又美味的團圓飯。

食安辦提醒，民眾若到店鋪購買烹調好的年菜，要留意店舖的環境衛生情況，切勿購買來歷不明、發出異味或外觀異常的菜餚。

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食安辦指出，若買回來的菜餚已經冷卻，可放在冷藏庫儲存，且應將溫度控制在攝氏7℃以下；若要冷凍儲存，則應將溫度維持在-18℃以下，才能有效達到冷藏或冷凍目的。

食安辦指出，衛生福利部食品藥物管理署收錄歷年主廚們精心設計的年菜，彙集成典藏年菜食譜，內容包含中、西式及葷、素食年菜，並教大家安全衛生的烹調方式及選購新鮮食材的訣竅，讓民眾可以輕鬆在家煮出「總舖師」級的美味佳餚。歡迎民眾至食藥署官網下載食譜電子檔。（編輯：蘇志宗）1120121