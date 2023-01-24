蔡總統關心南部水情 視察高屏溪攔河堰

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）總統蔡英文今天上午到高雄視察高屏溪攔河堰，關心南部水情，呼籲水資源做最有效利用；下午前往鳳山區的五甲龍成宮發福袋，吸引民眾大排長龍領取。

蔡總統今天到高雄慰勉特戰指揮部特三營、海巡署第七巡防區指揮部及視察高屏溪攔河堰，並到五甲龍成宮參拜及發福袋。

蔡總統上午在視察高屏溪攔河堰後，在臉書發文表示，去年南部地區的降雨偏少，是近30年來最低降雨量。今天是大年初三，特別到高雄和市長陳其邁一起視察高屏溪攔河堰，關心南部的水情。

蔡總統指出，經濟部水利署、高雄市政府及相關單位從去年起就超前部署，啟動相關防旱措施，有效控管水資源調配，並加速完成相關水資源建設，在枯旱期間發揮效果，讓有限的水資源能做最有效利用。

蔡總統表示，感謝相關單位人員在春節期間留守，為市民維持穩定的供水，接下來就是抗旱的關鍵時刻，政府會持續透過各項措施因應旱象，也希望大家一起配合節水措施，共同因應氣候變遷挑戰。

下午近3時，蔡總統在陳其邁及立委劉世芳、趙天麟、管碧玲等人陪同下，到鳳山區的五甲龍成宮發福袋，吸引民眾大排長龍領取，市民黃先生說，早上10時就到現場等候，很開心在新年期間拿到總統發的福袋。（編輯：唐聲揚）1120124

總統蔡英文（前左4）24日下午在高雄市長陳其邁（前左5）等人陪同下，到高雄市鳳山區的五甲龍成宮參拜及發福袋。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月24日