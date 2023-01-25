藍白合議題 柯文哲：合作可考量、合併不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）民眾黨主席柯文哲今天在台中新春行程回應媒體詢問藍白合議題時說，國民黨、民眾黨兩黨結構不一樣，所以現階段「合作」可以考量，「融合」有困難，「合併」更不可能。

對於外界議論藍白合、綠白合的可能性，柯文哲指出，民眾黨的黨員結構，包括年齡、職業等，從各方面看，與國民黨、民進黨的黨員結構都相當不同。

柯文哲進一步以外界常講的藍白合為例表示，國民黨、民眾黨兩黨「如果完全相同，那就直接合併就好了」，但是兩黨結構就不一樣。

他指出，所以現階段「合作」可以考量，「融合」有困難，「合併」更不可能。

另外，被問到民眾黨是否缺人才，柯文哲比喻，任何一個老闆，應該要花一半時間找人才與工作分配。

柯文哲表示，民眾黨是一個新興小黨，本來就人力不足，所以一定要多方去尋找人才，民眾黨的主要方向，希望從企業界、學術界、非營利組織找人才。

台灣民眾黨今天發布新聞稿表示，柯文哲大年初四到台中和彰化，立委邱臣遠陪同走春拜廟行程，為台灣祈福。（編輯：黃國倫）1120125