國民黨團喊要給陳建仁震撼教育 綠盼就事論事

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北30日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會向準閣揆陳建仁隔空喊話，「高端弊案查不查，論文抄襲追不追，能源政策改不改，超徵現金發不發，勞保改革動不動」；國民黨立委費鴻泰說，總質詢一定會問。

對於在野黨喊話說要給陳建仁震撼教育，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，各立委跟黨團在立法院都有質詢的空間，希望大家能以禮相待、就事論事，而陳建仁及各閣員都能有能力應付朝野立委的各項質詢及政策挑戰；陳建仁是很溫暖的人，相信站上備詢台，在野黨立委就會感受到他的人格特質。

即將接任行政院長的前副總統陳建仁連日來陸續徵詢內閣團隊，並定案相關人事；國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長謝衣鳯、副書記長林思銘及立委費鴻泰共同出席。

曾銘宗說，國民黨團期許新內閣為全民謀福利，積極扶植中小企業，促進產業轉型升級，用人唯才，施政做好政策評估，人民的納稅錢須用在刀口上。

謝衣鳯質疑，這次內閣調整給外界的觀感是充滿派系妥協，落選變大官。她表示，希望陳建仁內閣是個具備專業的內閣，也希望新內閣是個能夠苦民所苦的內閣。

林思銘指出，陳建仁是公衛學者出身，缺乏財經背景，不免令人擔心可能很難因應未來疫情結束後科技產業經營發展關鍵時刻的政策決定，經濟的韌性是重點。

費鴻泰說則「五問陳建仁」，「高端弊案查不查，論文抄襲追不追，能源政策改不改，超徵現金發不發，勞保改革動不動」。他說，要問陳建仁這五件事情要不要做，對於這些問題，就算現在不回答，總質詢一定會問。

另外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘今天召開記者會，希望新任行政院長陳建仁的內閣團隊，要有3大施政特色，包括要「團結」民眾、「照顧」到每個人及贏得民眾與國際的「信任」。

鄭運鵬說，陳建仁上任後的4大任務，分別是穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設及推動六大核心戰略產業，這並非有很大的政策改變，而是在總統蔡英文跟已總辭的行政院長蘇貞昌基礎上，把這些事情深化、做好，因此內閣的總辭與改組，並非政策上的失敗，而是透過陳建仁的人格特質及行政風格，做的更好、更多。

對於外界質疑這次的內閣調整落選變大官，或是卸任地方首長擔任部會首長，吳琪銘說，前交通部長林佳龍雖然落選新北市長，但對於新職務，相信他會堅守崗位、認真做事。

鄭運鵬認為，擔任過民代的首長可以入閣，相信這對內閣的快速反應、團結及照顧民眾等，會有更大的效果，因為他們不管是在中央與地方的關係、政策擬定與調整，或是在立法院跟朝野立委的溝通等，相信會更順暢，也能快速回應民意的動態與需要。（編輯：蘇龍麒）1120130