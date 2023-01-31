更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨苗栗縣黨部團拜 朱立倫、鍾東錦互道恭喜

2023/1/31 14:43（1/31 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨苗栗縣黨部31日舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（右）受邀出席，與黨主席朱立倫（中）、縣黨部主委邱一峰（左）互道恭喜。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
國民黨苗栗縣黨部31日舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（右）受邀出席，與黨主席朱立倫（中）、縣黨部主委邱一峰（左）互道恭喜。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）國民黨苗栗縣黨部今天舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦受邀出席，與黨主席朱立倫互道恭喜。朱立倫表示，大家本是同事、朋友，在苗栗希望藍軍越來越團結。

去年地方公職人員選舉，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，鍾東錦堅持參選，後遭國民黨開除黨籍，鍾東錦向法院提出確認黨員資格存在訴訟，官司未解。

國民黨苗栗縣黨部中午在苗栗市舉辦新任主委邱一峰布達暨新春團拜餐會，鍾東錦到場時接受媒體聯訪表示，他是受邱一峰邀請前來參加，國民黨內仍有不少長輩對他很疼愛，「回來看看老朋友」，並說自己一向以藍營大兵自詡，黨籍問題也還在訴訟中，法院希望雙方和解，後續就看如何協調。

鍾東錦受訪時，朱立倫正巧抵達會場，雙方見面握手致意並互道新年恭喜、新年快樂。

針對鍾東錦的黨籍問題，朱立倫受訪表示，有關司法、考紀他一律尊重，不過「本來就是自己同事，大家都是好朋友，新年互道恭喜、團結一致」，在苗栗希望藍軍越來越團結，讓苗栗縣民過得更好，是最重要的目標。

關於2024選舉，朱立倫指出，現階段著眼於3月4日南投立委補選，要全黨團結一致讓林明溱高票當選後再來討論。他說，「每一位都是我們的好朋友 不管是藍色、白色、或其他顏色都歡迎，我也多次表達，只要是非綠的，都能夠團結在一起，全力以赴，讓台灣更好，中華民國更好」，強調國民黨的最重要主張是為人民拚好日子。

國民黨苗栗縣黨部新春團拜餐會席開20餘桌，包括國民黨前代理主席林政則、前苗栗縣長劉政鴻、立委陳超明、苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬等人，與朱立倫、鍾東錦、邱一峰等人同坐主桌。

朱立倫致詞時，特別對黨工、幹部表達謝意，「包括鍾東錦縣長及前縣長劉政鴻，真的非常辛苦，要表達最高的致謝」；結束致詞後，朱立倫回到桌前與鍾東錦比肩而坐，鍾東錦也主動幫朱立倫倒茶，兩人偶有對話，互動微妙，這是去年縣長選戰以來，雙方首次公開同框。（編輯：方沛清）1120131

國民黨主席朱立倫（前右）31日出席苗栗縣黨部新任主委邱一峰（前左）布達暨新春團拜餐會，與遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（前中）同框。朱立倫受訪表示，尊重司法、考紀，大家本是同事、朋友，在苗栗希望藍軍越來越團結。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
國民黨主席朱立倫（前右）31日出席苗栗縣黨部新任主委邱一峰（前左）布達暨新春團拜餐會，與遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（前中）同框。朱立倫受訪表示，尊重司法、考紀，大家本是同事、朋友，在苗栗希望藍軍越來越團結。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
國民黨苗栗縣黨部31日舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（前右2）受邀出席，與黨主席朱立倫（前左）、前苗栗縣長劉政鴻（前右）比肩而坐。席間鍾東錦主動幫朱立倫倒茶，互動微妙。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
國民黨苗栗縣黨部31日舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（前右2）受邀出席，與黨主席朱立倫（前左）、前苗栗縣長劉政鴻（前右）比肩而坐。席間鍾東錦主動幫朱立倫倒茶，互動微妙。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日
#鍾東錦
#朱立倫
#國民黨苗栗縣黨部
鍾東錦
為民服務案須先通知秘書 曾玟學質疑鍾東錦濫權鍾東錦對國民黨提確認黨籍之訴 北院4/6宣判
朱立倫
藍營2024總統人選 王金平：現在談誰都不是時候陳建仁借調任閣揆 朱立倫：史無前例才遭批評
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族