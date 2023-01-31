國民黨苗栗縣黨部團拜 朱立倫、鍾東錦互道恭喜

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）國民黨苗栗縣黨部今天舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦受邀出席，與黨主席朱立倫互道恭喜。朱立倫表示，大家本是同事、朋友，在苗栗希望藍軍越來越團結。

去年地方公職人員選舉，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，鍾東錦堅持參選，後遭國民黨開除黨籍，鍾東錦向法院提出確認黨員資格存在訴訟，官司未解。

國民黨苗栗縣黨部中午在苗栗市舉辦新任主委邱一峰布達暨新春團拜餐會，鍾東錦到場時接受媒體聯訪表示，他是受邱一峰邀請前來參加，國民黨內仍有不少長輩對他很疼愛，「回來看看老朋友」，並說自己一向以藍營大兵自詡，黨籍問題也還在訴訟中，法院希望雙方和解，後續就看如何協調。

鍾東錦受訪時，朱立倫正巧抵達會場，雙方見面握手致意並互道新年恭喜、新年快樂。

針對鍾東錦的黨籍問題，朱立倫受訪表示，有關司法、考紀他一律尊重，不過「本來就是自己同事，大家都是好朋友，新年互道恭喜、團結一致」，在苗栗希望藍軍越來越團結，讓苗栗縣民過得更好，是最重要的目標。

關於2024選舉，朱立倫指出，現階段著眼於3月4日南投立委補選，要全黨團結一致讓林明溱高票當選後再來討論。他說，「每一位都是我們的好朋友 不管是藍色、白色、或其他顏色都歡迎，我也多次表達，只要是非綠的，都能夠團結在一起，全力以赴，讓台灣更好，中華民國更好」，強調國民黨的最重要主張是為人民拚好日子。

國民黨苗栗縣黨部新春團拜餐會席開20餘桌，包括國民黨前代理主席林政則、前苗栗縣長劉政鴻、立委陳超明、苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬等人，與朱立倫、鍾東錦、邱一峰等人同坐主桌。

朱立倫致詞時，特別對黨工、幹部表達謝意，「包括鍾東錦縣長及前縣長劉政鴻，真的非常辛苦，要表達最高的致謝」；結束致詞後，朱立倫回到桌前與鍾東錦比肩而坐，鍾東錦也主動幫朱立倫倒茶，兩人偶有對話，互動微妙，這是去年縣長選戰以來，雙方首次公開同框。（編輯：方沛清）1120131

國民黨主席朱立倫（前右）31日出席苗栗縣黨部新任主委邱一峰（前左）布達暨新春團拜餐會，與遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦（前中）同框。朱立倫受訪表示，尊重司法、考紀，大家本是同事、朋友，在苗栗希望藍軍越來越團結。中央社記者管瑞平攝 112年1月31日