打造動物世界花燈 盼台灣民眾走訪貝里斯

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（中央社記者游凱翔台北5日電）台灣燈會今天開幕，友邦貝里斯融入馬雅金字塔、中美貘、巨嘴鳥、黑蘭花等當地意象，打造出夢幻動物世界花燈，駐台大使碧坎蒂盼望呈現貝里斯文化特色，歡迎台灣民眾走訪，體驗這座人間天堂。

台灣燈會今天在國父紀念館舉行開幕典禮，中美洲經貿辦事處發布新聞稿指出，由於友邦貝里斯曾被譽為「上帝刻意保留的人間最後一塊淨土」，擁有豐富的馬雅遺跡和原始雨林，以及全世界唯一的美洲豹保護區，因此貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處，以當地多元文化及豐富生態為主題，打造一座夢幻動物世界花燈。

中美洲經貿辦事處表示，這座花燈以貝里斯馬雅金字塔所在的熱帶雨林為背景，帶入最具代表性美洲豹、國獸中美貘、國鳥巨嘴鳥、國樹桃花心木和國花黑蘭花等國家意象，展現出貝里斯對於生態及文化遺產的保存不遺於力，也希望透過這座夜裡發光的生態園區，喚起大眾愛護地球環境的意識，對自然萬物多一份尊重與關懷。

貝里斯駐台大使碧坎蒂說，這是她在台灣的第2個元宵節，這幾年受邀參與燈會，讓台灣的朋友透過花燈展示認識貝里斯，也藉此向台灣傳統文化致敬，今年貝里斯的花燈主題呈現當地生物多樣性與獨特的生態景觀，再加上境內珍貴的馬雅遺產，造就這塊歷史文化與大自然兼具的美麗土地，歡迎台灣民眾親自走訪，從珊瑚礁到叢林、海灘、美食，再到馬雅遺跡奇觀，體驗並探索這個人間天堂。

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中美洲經貿辦事處主任廖鴻達強調，今年是貝里斯與中華民國建交34週年，近年來舉凡於經貿、旅遊和文化上，雙方互動頻繁，這次透過參與燈會的民間交流，更能加深台灣民眾對於貝里斯的了解。

貝里斯主題花燈座落國父紀念館中央燈區的「國際友誼燈區」，今天起至19日民眾到貝里斯花燈旁的攤位，掃QRCode幫「貝里斯駐台大使館」臉書粉專按讚，即可獲得精美小禮一份；另外，和貝里斯花燈拍照並上傳照片至「中美洲經貿辦事處」臉書，還可抽貝里斯大禮包。（編輯：蘇志宗）1120205