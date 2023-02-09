外交部：巴拉圭總統阿布鐸14日來台國是訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北9日電）外交部今天表示，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷應中華民國（台灣）政府邀請，將於14日至18日率團來台國是訪問，將與總統蔡英文就雙邊合作等議題交換意見。

外交部上午發布新聞稿表示，訪團成員包括巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行為阿布鐸自107年10月來台參加國慶典禮後，第二次以總統身分訪問台灣，為示禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。

此外，阿布鐸在台期間將接受外交部長吳釗燮晚宴，並出席外交部委託國際合作發展基金會於15日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。

外交部強調，台灣與巴拉圭建交逾65年，邦誼篤睦，兩國政府攜手推動的合作計畫嘉惠人民福祉，促進巴國經濟及社會發展，廣獲巴國政府及人民肯定與感謝。巴國政府長年以具體行動，堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，阿布鐸曾4度在聯合國大會為台灣仗義執言，有助提升國際社會對台灣國際參與的重視與支持。（編輯：郭無患）1120209