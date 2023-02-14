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挽救勞保基金 立委籲蔡總統召開國是會議

2023/2/14 12:07（2/14 13:46 更新）
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台灣民眾黨立委賴香伶（圖）14日上午在立法院邀集專家、學者及勞工代表舉行記者會指出，勞保基金餘額將在5年內見底，若再將2022年投資虧損計入，勞保財務危機恐將更早發生，呼籲政府應有具體作為。中央社記者趙世勳攝 112年2月14日
台灣民眾黨立委賴香伶（圖）14日上午在立法院邀集專家、學者及勞工代表舉行記者會指出，勞保基金餘額將在5年內見底，若再將2022年投資虧損計入，勞保財務危機恐將更早發生，呼籲政府應有具體作為。中央社記者趙世勳攝 112年2月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨立委賴香伶指出，根據勞動部精算報告，勞保基金餘額將於5年內見底，除了政府撥補財務，呼籲總統蔡英文應召集勞保改革國是會議，行政院應提出勞工保險條例修正草案，具體推動勞保財務改革。

賴香伶今天偕全國金融業工會聯合總會副秘書長周于萱、台北市產業總工會理事長邱奕淦、政治大學法律系副教授林佳和，以及前總統府年金改革委員會委員孫友聯、吳忠泰，舉行「救勞保不能靠撥補，世代正義不容迴避」記者會。

賴香伶指出，勞動部報告顯示勞保財務危機遲早會發生，若不改革，勞保基金就會在下任總統任期內見底；新任行政院長陳建仁曾擔任2016年總統府年金改革委員會召集人，熟稔勞保財政改革，沒有迴避議題的理由。

賴香伶指出，勞保是跨越政黨的集體共業，過去14年歷經4個總統任期都未能完成改革，如今距離危機愈來愈近，朝野政黨應正視問題，切勿因選票考量就忽視。

賴香伶指出，立法院即將審議疫後特別條例草案，其中撥補勞保、健保部分，金額應不低於1000億元；蔡總統應召集「勞保改革國是會議」，凝聚朝野政黨及民間共識，且行政院應儘速提出勞保修正草案。

周于萱指出，勞保多年入不敷出，這次疫後特別條例政府僅預計撥補300億元給勞保，其實是杯水車薪，仍待政府提出具體勞保改革方案；邱奕淦表示，陳建仁接任行政院長責無旁貸，朝野政黨應正視衝擊千萬勞工的勞保危機。（編輯：翟思嘉）1120214

台灣民眾黨立委賴香伶（右3）14日在台北舉行「救勞保不能靠撥補，世代正義不容迴避」記者會指出，根據勞動部精算報告，勞保基金餘額將於5年內見底，除了政府撥補財務，呼籲總統蔡英文應召集勞保改革國是會議，行政院應提出勞工保險條例修正草案，具體推動勞保財務改革。中央社記者趙世勳攝 112年2月14日
台灣民眾黨立委賴香伶（右3）14日在台北舉行「救勞保不能靠撥補，世代正義不容迴避」記者會指出，根據勞動部精算報告，勞保基金餘額將於5年內見底，除了政府撥補財務，呼籲總統蔡英文應召集勞保改革國是會議，行政院應提出勞工保險條例修正草案，具體推動勞保財務改革。中央社記者趙世勳攝 112年2月14日
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立委籲具體推動勞保改革 勞動部：持續蒐集意見蛋價調漲 民眾黨團促處罰哄抬物價者強化產業韌性
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