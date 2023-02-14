綠批政見跳票是政治詐騙犯 林明溱競辦：烏賊戰

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（中央社記者葉素萍、蕭博陽台北14日電）民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢今天說，南投立委補選國民黨參選人林明溱過去從政28年，有許多政見跳票負面紀錄，是政治詐騙犯，呼籲選民用選票下架。

林明溱競選總部回應表示，每一項政見及計畫雖非全部可立即實現，但只要政見好、規劃好，都可由下一名優秀立委繼續推動；過去施政案例如清境高空觀景步道，縣府以新台幣7500萬元興建，已收回2億元；至於九九峰侏儸紀公園經規劃認為發展性不高，因此改為氦氣球樂園，發展持續性較久，去年10月已動工。

南投立委補選3月4日投票，民進黨今天召開記者會，張志豪指出，林明溱過去從政28年，有許多收割及跳票的負面紀錄，包括收割民進黨立委補選參選人蔡培慧擔任中辦執行長時，引入彰化基督教醫療資源的成果；抄襲蔡培慧提出的敬老卡政見，還只做半套。

張志豪說，中央前瞻基礎建設挹注南投約400億經費，林明溱沒有積極協助，卻在縣長月刊及縣府網站上收割。此外，跳票紀錄也是罄竹難書，如林明溱喊要蓋九九峰侏儸紀恐龍公園，又如知名影城進駐卻變成要蓋國民運動中心，結果沒有申請；還有提出補助75歲長輩健保費、日月潭向杉林溪到阿里山的兩條纜車規劃，全部跳票。

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沈夙崢表示，林明溱提出的九九峰侏儸紀公園跳票，說要改氦氣球樂園也跳票；華納威秀影城進駐南投，從只簽MOU，改成國民運動中心，結果被體育署踢爆連計畫都沒送，而且還是全台灣唯一沒有申請國民運動館計畫的縣市，顯示林明溱的每個政策，都是隨口說說。

林明溱競總則指出，民進黨中央從外地派來12人助選團，不斷跳針式攻擊，質疑他2屆8年縣長沒做事，任期短的立委能做什麼事，但他要告訴大家，這是對手一貫的選舉烏賊戰，只會謾罵、抹黑、造謠，奉勸對手應好好提出政見，否則只會讓縣民反感，更得不到選民支持。（編輯：翟思嘉）1120214