藍委質疑未提高端調查報告 監院：依法調查中

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（中央社記者王承中、陳俊華台北14日電）國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，監察院應在1月18日提出高端疫苗採購案調查報告，至今仍未提出，但恩恩案的調查僅花6個月就有調查報告，呼籲監察院應是人民的監察院，不應護航執政黨。

監察院說，外界關切「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監委分別依法調查中，將在調查完成、提出調查報告後，送請相關委員會審議，並依委員會審議結果辦理，無懸而未辦的情形。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、國民黨立委李德維、王鴻薇等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，指高端疫苗採購疑雲、新竹棒球場爭議及鏡電視關說疑雲等三大案，台灣社會高度關注，但監察院至今卻未提出任何調查報告，質疑是在護航民進黨。

林思銘表示，根據監察院內規「監察院辦理調查案件注意事項」規定，高端疫苗採購疑雲案屬於特殊重大案件，監察院在2021年6月18日立案調查，依規定最晚在今年1月18日要交出調查報告，但監察院至今仍未正式提出調查報告。

林思銘指出，2022年7月22、23日有多名球員在新竹棒球場受傷，監察院在10月立案調查，至今未有結果；針對鏡電視關說疑雲，去年4月就有監委要求提供鏡電視、台數科是否有不當介入的相關資料，但至今仍未正式立案調查。

林思銘表示，反觀監察院針對新北市的恩恩案，前後僅花6個月就做出調查報告，請監察院針對高端疫苗採購疑雲等三大案，以調查恩恩案的效率，儘速查明，做出調查報告。監察院作為國家最高監察機關，卻如此怠慢消極不作為。監察院是人民的監察院，而不是執政黨的監察院。

王鴻薇質疑，針對高端採購案，監察院應在1月18日要提出調查報告，但至今仍無聲無息，難道是顧慮新任行政院長陳建仁。

李德維表示，國民黨團要為民眾把關，希望監察院要發揮功能，好好面對這三大案。

監察院透過新聞稿表示，依憲法規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監委都會掌握社會脈動，依法妥慎獨立行使職權，不受任何干涉。

監察院指出，請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為，監委當恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨干擾。（編輯：楊凱翔）1120214