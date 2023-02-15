AIT、億載會商務交流酒會 提升台美產業合作優勢

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美國在台協會（AIT）和億載會15日在台南晶英酒店合辦商務交流酒會，美國在台協會商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）（左2）及高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）（左1）、億載會長陳麗芬（右2）、台南市長黃偉哲（左3）等人出席與會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）美國在台協會（AIT）和億載會今天在台南晶英酒店合辦商務交流酒會，深化台美雙方產業合作，提升優勢。

美國在台協會和億載會今天在台南晶英酒店合辦商務交流酒會，美國在台協會商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）及高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）、億載會長陳麗芬、台南市長黃偉哲等人出席與會，彼此進行商務對談。

黃偉哲表示，台南科學園區已成南台灣半導體重鎮，沙崙綠能科學城加速資安、智慧科技及再生能源等產業發展，串聯成「大台南科技走廊」，如何確保穩定永續的能源供應，正是台南積極努力的方向。

黃偉哲同時感謝億載會長期在南台灣產業發展挹注關鍵力量，引領台南經濟發展，創造許多產值與就業機會。

台南市政府發布新聞稿指出，商務交流酒會主要是作為商務交流對話平台，盼協助億載會、南台灣企業和美國企業深化產業合作，提升彼此優勢。

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美國在台協會表示，美國和台灣人民透過貿易、投資、教育和文化交流，關係日漸緊密，官員也在活動中特別推廣「2023 Select USA選擇美國」投資高峰會；深信在共享價值觀及互助合作基礎上，美國和台灣有堅若磐石的夥伴關係。

台南市政府表示，展望未來，台南無論在半導體、5G、物聯網、網路安全領域、電動車及能源等產業，都能結合美國在台協會的支持與資源，協助輔導台南在地廠商和美國企業深化合作，讓兩國產業互利互惠。（編輯：陳仁華）1120215