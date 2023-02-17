總統偕巴拉圭總統視導花蓮空軍基地 見證防衛能力[影]

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天偕同巴拉圭共和國總統阿布鐸視導花蓮空軍基地，蔡總統表示，台灣這幾年提升不對稱作戰能力，明年開始將恢復1年期的義務役，並強化訓練內容和量能，就是要讓台灣的自我防衛能力更加堅實。

她也提到，隨著國際疫情趨緩，台灣和巴拉圭以及民主陣線盟友的交流也會更加密切，像是跟友邦進行軍事交流的「遠朋國建班」，預計今年將再次舉辦，希望邀請巴拉圭及其他友邦一起參加，互相分享經驗，增進合作交流。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統與阿布鐸總統抵達花蓮空軍基地三號棚廠，首先聽取「武器展示區」簡介，並參觀F-16V型機展示。總統也致贈曾擔任過傘兵的阿布鐸總統「空軍第五聯隊」的飛行夾克、帽子與傘具引張帶；阿布鐸則致贈蔡總統與巴國飛行夾克。

總統致詞時表示，4年多前，阿布鐸（Mario Abdo Benítez）來台訪問，她邀請阿布鐸一起到桃園看國軍的「地空聯合作戰實兵演練」，今天一起到花蓮空軍基地，再次共同見證國軍堅實的防衛作戰能力。

總統說，過去這幾年，台灣積極推動國防自主，增加投資，提升不對稱作戰能力，也提出了兵力結構調整方案，從明年開始，將恢復1年期的義務役，並強化訓練內容和量能，就是要讓台灣的自我防衛能力更加堅實。

總統表示，非常願意跟所有理念相近的夥伴國家深化合作，為區域的和平穩定、全球的安全盡一份心力。

總統再次感謝阿布鐸對台灣的堅定支持。「讓我們兩國一起努力，持續加強合作，為彼此國家的發展以及國際社會做出更多貢獻」。

阿布鐸致詞時表示，花蓮是中華民國（台灣）的國防重地，大家的任務就是捍衛國家的民主及自由，這是身為軍人最光榮的使命，當然也代表許多的犧牲與奉獻，他在此要向國軍的無私付出表達最崇高的敬意。

阿布鐸提到，近年來，台灣與巴拉圭在國防方面的合作頻密，兩國軍校進行的學員交流，也讓巴拉圭軍方有機會與台灣國軍進行最高等級的培訓，巴拉圭相當珍惜這樣的合作，期待未來可以進一步強化台巴雙邊在國防上的關係。

他說，巴拉圭是一個崇尚自由與和平的國家，外交傳統是透過對話及協商解決各項紛爭，並恪遵聯合國及國際法的原則。台灣也是愛好和平的國家，與世界各國一樣，希望國家主權及國土完整性受到尊重。

阿布鐸重申，巴拉圭堅定支持台灣人民有權利選擇自己的道路，也真誠期盼這美麗的島嶼可以永享和平，也感謝有機會瞭解台灣對捍衛國家安全、免於侵略的努力以及維持和平的奮鬥。（編輯：張均懋）1120217

總統蔡英文（左2）與巴拉圭總統阿布鐸（右2）17日赴花蓮空軍基地視導，聽取飛官介紹F-16V（BLK20）戰機性能，戰機座艙外還展示一頂造價新台幣1千多萬元，目前尚未投入戰備的美製聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）頭盔。（總統府提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月17日

總統蔡英文（右）與巴拉圭總統阿布鐸（左）17日赴花蓮空軍基地視導，蔡總統致贈「傘具引張帶」給曾任傘兵的阿布鐸。（總統府提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月17日