國家交響樂團將赴美日巡演 總統：提升台灣能見度

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天接見國家交響樂團（NSO），NSO將於4月啟程進行國際巡演，總統感謝NSO過去30年代表台灣走訪世界各地，不僅提升台灣的國際能見度，也引領國內音樂藝術及民眾走進音樂廳的風潮。

國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Mrkl）表示，NSO將陸續前往美國、日本，明年也計劃到歐洲巡演，希望讓台灣在國際間結交更多朋友。

總統下午在總統府接見NSO成員表示，歡迎來到總統府，非常謝謝帶來這麼優美的演出，這次李元貞老師以客家元素創作出來的作品，透過大家的演出，為總統府這座百年建築增添了許多藝術的氣息。

她說，國家交響樂團將在4月啟程，進行國際巡演，這是疫情後、也是國際知名的指揮家準．馬寇爾就任音樂總監後，NSO第一次的海外巡演。也是台灣國家交響樂團第一次受邀到美國的約翰甘迺迪表演藝術中心及林肯表演藝術中心演出，創下新的里程碑，接下來，會在美國和日本以來自台灣（From Formosa）為主題，向世界展現台灣的文化實力。

總統表示，NSO除了將演出經典的古典樂曲，也會詮釋台灣音樂的作品，包括「美濃之道」，還有陳可嘉老師特別為這次巡演創作的「潮升潮落」，也會在這次進行全球的首演，讓海外的樂迷欣賞台灣的音樂，相信大家都會很期待。

總統謝謝NSO過去30多年來代表台灣走訪世界各地，舉辦一場又一場精采的表演，這不僅提升了台灣的國際能見度，也引領國內音樂藝術以及民眾走進音樂廳的風潮。

此外，她表示，NSO也努力培養、發掘更多年輕一代的音樂人才，並且持續的走入校園、偏鄉演出，把音樂、藝術的種子在各個領域扎根，為更多民眾帶來豐富多元的音樂饗宴。

總統表示，NSO是國家級的樂團，謝謝大家把台灣的音樂、台灣的文化帶到世界各地，一起繼續努力，讓台灣的聲音在國際上被更多人聽到。

準．馬寇爾指出，國家交響樂團將在4月啟程到美國巡演，5月前往日本，明年則計劃赴歐洲巡演，讓台灣在國際間結交更多朋友。

他也說，對古典音樂界來說，台灣是一個非常理想的地方，人民熱愛音樂、政府提供堅定支持，國內有很棒的音樂廳及表演中心，交響樂及音樂教育都有著非常高的水準，更重要的是，台灣有許多充滿天賦的音樂家，潛力無窮。

他說，台灣還是個未被發掘的秘密瑰寶，希望讓更多人可以了解這個美好的地方，讓全世界都看到台灣音樂表演的高超水準。

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他表示，台灣之所以特別，就是因為台灣多元，這是台灣的強項之一，讓台灣與鄰近的亞洲國家不同，而他所能做的貢獻，就是在國家交響樂團之下發起各項計畫，將台灣各地不同文化及背景的人才集結在一起，鼓勵提出自己的想法，藉由參與這些計畫，讓現在與未來的世界更加美好。

他相信音樂與藝術的創意能量能強化社會中的積極對話，而且不只在藝術領域，還包括經濟、科學、體育、環境等其他面向。（編輯：趙蔚蘭）1120217