外交部：美聯邦眾議員肯納率團訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，美國聯邦眾議員肯納今天至23日率團來台訪問，期間將晉見總統蔡英文，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見外，也將拜會相關產業人士，交流台美產業及科技合作議題。

外交部發布新聞稿表示，美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna, D-CA）今天至23日率團來台訪問，成員包括聯邦眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales, R-TX，另譯，岡薩雷斯）、聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss, D-MA，）及聯邦眾議員傑克森（Jonathan Jackson, D-IL）。

外交部指出，誠摯歡迎跨黨派美國聯邦眾議員到訪，在台期將晉見蔡總統，並拜會台灣政府相關部會首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見；此外，此行也將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。

外交部說明，此次來訪的4名聯邦眾議員都是台灣在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世界衛生組織」（WHO）等重要議題上，也都堅定為台灣發聲，其中龔薩雷斯於民國110年底全球疫情嚴峻時就曾訪台，展現對台灣的堅定支持。

肯納則曾在去年提出台美公衛合作的「美台公共衛生保護法案」（The U.S.-Taiwan Public Health Protection Act），法案核心內容已獲納入「2023會計年度國防授權法」並完成立法程序。

外交部強調，美國國會剛開議不久就再度有跨黨派議員團來訪，彰顯美國對台灣不分黨派的強勁支持。相信肯納等4名眾議員將能透過此行更深入了解台灣現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1120219