更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登訪烏克蘭行程保密到家 飛機遮光板全拉下記者手機被沒收
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/70
首頁 / 政治

疫後特別條例三讀通過 陳建仁盼儘快讓民眾領到錢

2023/2/21 13:38（2/21 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長陳建仁（前）21日視察台南市鹽水區社區心理衛生中心，致詞時收到立法院三讀通過疫後特別條例草案的消息，他表示，將在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內拿到新台幣6000元現金。中央社記者楊思瑞攝 112年2月21日
行政院長陳建仁（前）21日視察台南市鹽水區社區心理衛生中心，致詞時收到立法院三讀通過疫後特別條例草案的消息，他表示，將在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內拿到新台幣6000元現金。中央社記者楊思瑞攝 112年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）行政院長陳建仁今天視察台南市鹽水區社區心理衛生中心時，得知立法院三讀通過疫後特別條例草案後表示，將在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內拿到新台幣6000元現金。

陳建仁上午在行政院政務委員兼發言人羅秉成、衛福部長薛瑞元、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往鹽水區社區心理衛生中心視察，抵達後先聽取台南市衛生局長蘇世斌簡報，致詞時收到立法院三讀通過疫後特別條例草案的消息，當場宣布時響起熱烈掌聲。

陳建仁表示，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」通過後，行政院一定會在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內，每人能得到6000元現金，全民共享經濟成果，計畫中很重要的部分是加強對弱勢團體的照顧，讓最弱勢的人得到最溫暖照顧。

陳建仁指出，政府努力將弱勢民眾的照顧方法由點擴大到面，而精神疾病患者的復原，除了醫療介入，還要提供很好的社區照護與家庭支持，並提升民眾對精神病人的關懷、體貼與接納，減少污名化，社區心理衛生中心的建置很重要。

陳建仁說，總統蔡英文上任後強化社會安全網計畫，第1年就分3期投入70億元經費，2021年後核定第2期，分5年再挹注400億元預算，並增加近1萬名專業人力，關心民眾身心靈健康和平安，強調公私協力、政府民間合作，以家庭為中心、社區照顧為主，提供需要精神衛生照顧民眾方便的在地照顧。

陳建仁表示，最近有一名在德國攻讀長照、弱勢照顧領域，並拿到博士學位的朋友分享，在當地講到台灣長照2.0計畫時，讓德國人感到很驚訝，因德國長照多是把老人放在住宿型機構，沒有與家人在一起，沒有社區照顧，精神疾病也有很多是機構化照顧。

陳建仁指出，這名友人也提到，台灣能做到社區化照顧、以家庭為中心照顧相當不簡單，也會是德國未來要學習的模式，可以跟社區、家庭在一起，有自己的生活。

黃偉哲說，鹽水社區心理衛生中心是中央地方合作的成果表現，市府會繼續挹注資源跟人力，強化對心理健康議題照顧，同時讓資源布建可以做到區域均衡，讓民眾就近得到完善服務。（編輯：謝雅竹）1120221

行政院長陳建仁（前排中）21日由衛福部長薛瑞元（前左起）、政務委員羅秉成陪同，前往台南市鹽水區社區心理衛生中心視察，並與台南市長黃偉哲（前右2）等人合影。中央社記者楊思瑞攝 112年2月21日
行政院長陳建仁（前排中）21日由衛福部長薛瑞元（前左起）、政務委員羅秉成陪同，前往台南市鹽水區社區心理衛生中心視察，並與台南市長黃偉哲（前右2）等人合影。中央社記者楊思瑞攝 112年2月21日
#陳建仁
#黃偉哲
#立法院
陳建仁
陳建仁感謝朝野支持疫後特別條例 23日提特別預算交通部通過中捷藍線綜合規劃 盧秀燕盼中央速核定
黃偉哲
跑出團隊精神 南市全國首創馬拉松接力班際對抗賽促進轉型正義 長老教會肯定黃偉哲排除萬難
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳建仁感謝朝野支持疫後特別條例 23日提特別預算