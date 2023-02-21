疫後特別條例三讀通過 陳建仁盼儘快讓民眾領到錢

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行政院長陳建仁（前）21日視察台南市鹽水區社區心理衛生中心，致詞時收到立法院三讀通過疫後特別條例草案的消息，他表示，將在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內拿到新台幣6000元現金。中央社記者楊思瑞攝 112年2月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）行政院長陳建仁今天視察台南市鹽水區社區心理衛生中心時，得知立法院三讀通過疫後特別條例草案後表示，將在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內拿到新台幣6000元現金。

陳建仁上午在行政院政務委員兼發言人羅秉成、衛福部長薛瑞元、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往鹽水區社區心理衛生中心視察，抵達後先聽取台南市衛生局長蘇世斌簡報，致詞時收到立法院三讀通過疫後特別條例草案的消息，當場宣布時響起熱烈掌聲。

陳建仁表示，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」通過後，行政院一定會在週四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內，每人能得到6000元現金，全民共享經濟成果，計畫中很重要的部分是加強對弱勢團體的照顧，讓最弱勢的人得到最溫暖照顧。

陳建仁指出，政府努力將弱勢民眾的照顧方法由點擴大到面，而精神疾病患者的復原，除了醫療介入，還要提供很好的社區照護與家庭支持，並提升民眾對精神病人的關懷、體貼與接納，減少污名化，社區心理衛生中心的建置很重要。

陳建仁說，總統蔡英文上任後強化社會安全網計畫，第1年就分3期投入70億元經費，2021年後核定第2期，分5年再挹注400億元預算，並增加近1萬名專業人力，關心民眾身心靈健康和平安，強調公私協力、政府民間合作，以家庭為中心、社區照顧為主，提供需要精神衛生照顧民眾方便的在地照顧。

陳建仁表示，最近有一名在德國攻讀長照、弱勢照顧領域，並拿到博士學位的朋友分享，在當地講到台灣長照2.0計畫時，讓德國人感到很驚訝，因德國長照多是把老人放在住宿型機構，沒有與家人在一起，沒有社區照顧，精神疾病也有很多是機構化照顧。

陳建仁指出，這名友人也提到，台灣能做到社區化照顧、以家庭為中心照顧相當不簡單，也會是德國未來要學習的模式，可以跟社區、家庭在一起，有自己的生活。

黃偉哲說，鹽水社區心理衛生中心是中央地方合作的成果表現，市府會繼續挹注資源跟人力，強化對心理健康議題照顧，同時讓資源布建可以做到區域均衡，讓民眾就近得到完善服務。（編輯：謝雅竹）1120221