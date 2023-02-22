瓜地馬拉感謝台灣捐輪椅 弱勢不必再以樹枝助行

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）駐瓜地馬拉大使曹立傑昨天代表台灣財團法人普賢教育基金會捐贈瓜國20呎貨櫃的輪椅及輔具，包括120張成人輪椅、25張孩童輪椅及320件輔具，瓜國偏鄉弱勢者在這項協助下，不必再以樹枝助行。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿指出，捐贈儀式由瓜地馬拉總統府「第一夫人辦公室社會工作局」（SOSEP）局長羅培茲（Sara LÓPEZ）與曹立傑共同主持，瓜國總統府「計畫規劃局」（SEGEPLAN）局長葛拉瑪荷（Keila GRAMAJO）在場擔任榮譽見證人。

羅培茲致詞感謝普賢教育基金會慷慨捐贈物資，她表示，瓜國偏鄉缺乏資源的弱勢者，因為取得台灣捐贈的輪椅及輔具，「終於脫離使用樹枝助行的生活」，台灣政府及人民給予瓜國的幫助，實際且有效地到達瓜國人民手裡並感念在心裡。

曹立傑表示，普賢教育基金會已連續數年援助瓜國各省分弱勢族群，透過這次捐贈貨櫃輪椅及輔具，再度向友邦瓜地馬拉展現台灣民間組織及公民社會所傳遞的愛心關懷。

曹立傑說，台灣珍視瓜地馬拉為重要策略合作夥伴，在瓜國所推動的工作要務，除分享投資與科技等優勢領域經驗外，台灣也願意與瓜國政府一同在社會福利及人道架構下，維繫與拓展合作渠道。

曹立傑強調，瓜台2國外交關係建立以來，2國政府攜手推動各項雙邊及技術合作計畫，感謝瓜國政府與台灣間取得互信，台灣將持續在既有基礎上拓展2國整體國家發展。

葛拉馬荷指出，台灣政府是瓜國國家發展極重要夥伴，瓜國總統府「計畫規劃局」詳實記錄並追蹤與台灣政府在社福、教育、公衛、經濟、獎學金、技術合作、援米、婦女賦權及基礎建設合作進展，確保來自台灣的珍貴資源獲得有效運用。（編輯：郭無患）1120222