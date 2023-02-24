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俄烏戰爭週年 總統：支持烏克蘭就是支持民主自由

2023/2/24 20:41（2/24 21:03 更新）
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圖為去年3月在台北大安森林公園舉行的聲援烏克蘭和平大遊行。（中央社檔案照片）
圖為去年3月在台北大安森林公園舉行的聲援烏克蘭和平大遊行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北24日電）俄烏戰爭今天屆滿一週年，總統蔡英文透過臉書與推特發布影片與貼文指出，烏克蘭人民的故事，就是堅守民主自由的故事，支持烏克蘭就是支持民主自由；台灣位處印太地區民主自由防線最前緣，這一年來始終和烏克蘭站在一起。

總統表示，今天是俄烏戰爭發生滿一年的日子，直到現在，烏克蘭全體人民以堅定不移的意志，奮力抵抗俄羅斯的侵略，捍衛並致力收復烏克蘭的每一寸領土。

總統指出，不僅是軍人在前線作戰，有理髮師早上在理髮廳工作，晚上穿上迷彩服，看守國家首都的天際線；有司機冒著生命風險，在烏克蘭邊境來來回回載著許多家庭逃難；烏克蘭人民持續用自己的方式守護國家、未曾放棄。

總統說，烏克蘭人民的故事，就是堅守民主自由的故事，支持烏克蘭，就是支持民主自由。台灣位處印太地區民主自由防線的最前緣，這一年來，也始終和烏克蘭站在一起。

總統指出，從一年前戰爭剛爆發，執政團隊緊急提供烏克蘭醫療物資、台灣人民熱心捐贈，一直到現在，政府和民間共募贈27公噸醫療物資、超過700公噸人道救援物資及超過4100萬美元，協助安置烏克蘭難民。

總統表示，當寒冬來臨，台灣也援助烏克蘭4座城市採購發電及供暖設備，希望送上即時的溫暖關懷，幫助烏克蘭人民度過寒冬。

總統強調，台灣會持續堅定地支持烏克蘭，亦會堅守民主自由的價值，扮演國際社會的良善力量，為世界民主和平貢獻心力。她相信，熱愛民主的人們團結在一起，民主自由終將勝利。（編輯：蘇龍麒）1120224

俄烏戰事至24日滿一週年，台北101表示，持續關心烏克蘭情勢，晚間特別點燈為烏克蘭和平祈願，也為世界和平祈福。圖為台北101大樓外牆亮起烏克蘭國旗色彩。中央社記者王飛華攝　112年2月24日
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#烏克蘭
#台灣
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