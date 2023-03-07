陳建仁：歡迎理念相同國家友人來台訪問或赴訪

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（中央社記者范正祥台北7日電）行政院長陳建仁今天表示，聯合世界上理念相同的自由民主國家，一起使得印太地區能夠自由開放，是全球民主國家的共識，「所以我們也歡迎理念相同國家的友人來台訪問，或者是我們去那邊訪問。」

立法院會今天對陳建仁施政報告質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委林思銘質詢時提及，英國「金融時報」（Financial Times）報導，總統蔡英文4月初將訪問瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃與總統在加州會晤。林思銘質詢，這消息正不正確。

外交部長吳釗燮答覆，元首外交、高層外交是外交部工作非常重要的一環，所以外交部都隨時在作安排，還沒有安排完成之前，外交部沒有資訊對外面作說明，但是如果安排完成，外交部一定來作報告。吳釗燮說，「目前我是沒有資訊的」。

林思銘質詢時表示，他也歡迎外國友人來台訪問、支持台灣。不過，他也提及，因為之前發生過前美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台的事情，兩岸緊張情勢升高，所以為了避免台海緊張，「是不是我們未來就是可能取消麥卡錫來台的努力」。吳釗燮對此則是回應，「這個說法可能有點不切實（際）」。

吳釗燮進一步指出，在中國的威脅之下，外交部的作為，是要團結更多關心台海和平穩定的這些友人，「如果有國際友人要給我們高度支持，我們只有歡迎。」

對於林思銘的質詢，陳建仁也表達看法指出，聯合世界上理念相同的自由民主國家，一起使得印太地區能夠自由開放，是全球民主國家的共識，「所以我們也歡迎理念相同國家的友人來台訪問，或者是我們去那邊訪問。」（編輯：翟思嘉）1120307