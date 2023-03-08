麥卡錫將在美會蔡總統 綠委：外交突破樂觀其成

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（中央社記者王揚宇台北8日電）彭博報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫證實計劃今年在美國會見總統蔡英文。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，如果有成，黨團樂觀其成；立委劉世芳指出，台美關係堅若磐石，這是外交上的一大突破。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰及立委劉世芳等人今天召開記者會。根據彭博（Bloomberg）報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。媒體詢問這是否會觸動北京敏感神經。

洪申翰說，北京怎麼樣都會被觸動敏感神經，而且中國被觸動敏感神經，不是一件讓人很稀奇的事情，重點是台灣用正常、健康的方式跟各國交朋友，正常的往來，這是大家最關心的事。

洪申翰指出，相關工作與訊息，黨團無法說太多，要留待總統府做更多訊息的發布，但是如果有成，就黨團的角度來說是樂觀其成。

劉世芳表示，此訊息有待總統府、外交部做最後的確認，把確切資訊跟社會大眾說明，如果可以成的話，這是外交上的一大突破。

至於規劃行程的過程當中，會不會刺激中共；劉世芳說，只要中共不滿意或想要做自己國內的大內宣，都會說三道四，「我覺得我們不必要理會」，因為台美關係堅若磐石，台灣與美國各有法律，雙方的行政或立法機構按照法律上面賦予的方式進行溝通跟交流，甚至有更多國會交流動作，這是非常好。

此外，英國經濟學人週刊（The Economist）稱台灣最大威脅是民眾未準備好對抗中國。

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洪申翰表示，「我們對台灣人民的團結意識有信心」，但還是有部分人士不斷進行分化甚至唱衰，例如當政府要做國防上的動員準備、反滲透上的準備，卻有部分政黨還是想用各種方式，阻礙台灣做健全的準備。

洪申翰指出，經濟學人這樣的報導可以看作是一個提醒，但台灣還是要向國際社會發出清楚的聲音，表達台灣願意做最完整的準備，並希望爭取更多國際社會的支持。（編輯：趙蔚蘭）1120308