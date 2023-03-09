民進黨：全中運場地釀選手受傷 楊文科應說清楚

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（中央社記者葉素萍、郭宣彣台北9日電）民進黨今天說，全中運正舉辦資格賽，卻因場地問題造成選手受傷，新竹縣政府發包工程卻擺爛未盡監督之責，讓辛苦備戰選手失去參賽機會，影響未來運動就學；工程擺爛慢半拍、工程款不足、發生事故互踢批球，縣長楊文科應說清楚。

新竹縣政府提供新聞資料指出，楊文科持續關心這屆全中運舉辦事宜，昨天也前往新竹縣體育館視察全中運跆拳道比賽場地整備情形，也親自檢查賽場力波墊及地毯舖設狀況，同時也召開全中運各部組進度列管會議，確保這次全中運各項賽事能順利舉行，也保障選手比賽安全。

縣府表示，針對各方對這屆全中運的建議和意見，楊文科已多次要求教育局重新全面檢視類似整建工程狀況，務必將賽事準備做到盡善盡美。

民進黨新聞部主任張志豪、新竹縣議員歐陽霆、前新竹市議員李姸慧共同召開記者會。

張志豪表示，每年一度的全國中學聯合運動會是體育界的盛事，比賽選手的表現和成績，也關係到未來的體育或求學生涯；新竹縣政府擺爛，高風險場地造成選手受傷，離譜至極，楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播。

李妍慧指出，整個全中運新竹縣就是「四大擺爛」，場地選擇擺爛、專業度擺爛、拖時間擺爛、道歉甩鍋擺爛。

歐陽霆表示，大家看到現場教練團拍攝的照片，這次比賽的場地，不僅出現人工草皮裸露、類似沙灘排球的狗啃草地，更有底線畫設不齊、未填平的坑洞，不僅造成選手的不方便，更是拿選手安全當玩笑。

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歐陽霆指出，事情始末凸顯新竹縣政府怠惰和無能，目前的改善措施，未提出場地修復時程，而是將整體網球賽事移至竹南網球場，增加選手的移動距離、教練團後勤補給困難。新竹縣政府根本無法做出合格像樣的場地，楊文科的責任無可迴避。

另外，張志豪說，報載已有新北市29區里長聯誼會連署挺新北市長侯友宜，侯友宜選前承諾好好做事，選後荒廢市政，一心只想選總統，市政失靈一籮筐，侯友宜和楊文科根本一個樣，選前騙票，選後擺爛。（編輯：蘇志宗）1120309