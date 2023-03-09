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綠：國民黨多人想落跑轉戰 刻意扭曲誠信條款

2023/3/9 15:16
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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨新聞部主任張志豪今天表示，國民黨部分人士刻意扭曲民進黨中執會通過的「誠信條款」原意，請國民黨不要不懂裝懂，多位國民黨人士蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，應該好好面對自己的初選制度。

民進黨昨天說，鑑於現任議員甫當選，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會「不建議現任議員參與本次立委選舉」，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

民進黨今天發布新聞稿指出，國民黨部分人士刻意扭曲民進黨中執會通過的「誠信條款」原意；相較國民黨，民進黨有完善的公平公正初選制度，依照期程，仍會考量各選區的情形，進行初選與提名作業，找出最優秀的人選。

張志豪說，昨天中執會通過的「誠信條款」主要是不建議現任議員參與這次立委選舉，屬原則性的宣示，會送交提名策略小組作為協調時參考，艱困選區或沒有黨現任立委的選區除外。

他說，國民黨內包括新北市長侯友宜、台北市議員徐巧芯、游淑慧等人都蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職；國民黨立委王鴻薇等人已落跑，侯友宜剛連任不久，可能連市議會第一次定期會都還沒開就落跑，恐有負選民之託。

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張志豪重申，民進黨誠信條款的宣示，讓大家看到誠信條款和國民黨大局條款在價值態度上有明顯不同。

張志豪並說，媒體報載新北29區里長聯誼會連署挺侯友宜，但是，侯友宜市長任內發生恩恩案、槍擊案、蘆洲獨居老翁死亡無人聞問、中和失智老翁伴妻兒乾屍等等重大市政問題都沒處理好，「選前承諾好好做事，選後荒廢市政」，一心只想選總統，市政失靈一籮筐，侯友宜根本是選前騙票、選後擺爛。（編輯：翟思嘉）1120309

#國民黨
#侯友宜
#民進黨新聞部
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