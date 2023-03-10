時代力量：支持檢調嚴查掃蕩 剷除綠能蟑螂

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（中央社記者郭建伸台北10日電）時代力量今天指出，綠能產業蘊藏龐大商機，引來大批「綠能蟑螂」，假借環保之名行敲詐勒索之實；時力主席王婉諭表示，支持檢調嚴加查辦，剷除綠能蟑螂，並要求政府通盤檢視相關規範，杜絕政治分贓亂象。

時代力量今天透過新聞稿指出，政府近來大力推動能源轉型，如離岸風電、光電、地熱能等，蘊藏龐大商機，但也吸引不肖官員民代和地方黑金勢力等「綠能蟑螂」覬覦，透過申請程序向業者索賄，甚至業者向官員行賄案件層出不窮。

時代力量指出，近年來妨害綠能產業發展的犯罪已經多達60件，涉案的官員層級廣泛，小至地方鄉長、鄉代，大至地方議長，可見綠能產業所涉及的利益糾葛。

王婉諭表示，綠能發展攸關台灣「非核家園」政策及2050淨零碳排目標，時代力量非常支持政府大力推動；但當不肖官員、民代跟黑金勢力持續對綠能上下其手，希望政府部門除積極查辦外，更應該通盤檢視相關規範。

王婉諭表示，政府應杜絕綠能蟑螂，絕對不能兩手一攤，放任黑金染指綠能。（編輯：林克倫）1120310