經典賽台灣勝荷蘭 總統：繼續加油捍衛主場

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世界棒球經典賽台灣隊11日預賽交手荷蘭隊，台灣隊8局下靠著江坤宇（背號90）二壘打、林立適時安打，替球隊多添1分保險分，最終台灣就以9比5拿下本屆賽會第2勝。圖為江坤宇回到休息區與隊友慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

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（中央社記者林克倫台北12日電）世界棒球經典賽台灣隊延續氣勢，擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝。總統蔡英文在臉書發文說台灣人都在想吃什麼、喝什麼配球賽，才能幫台灣英雄更加油；也謝謝Team Taiwan展現台灣人對棒球的熱情，「我們繼續加油、捍衛主場！」

世界棒球經典賽台灣隊昨天晚上與荷蘭交手，「絕對忠誠」張育成連2戰開轟，滿貫砲一棒打起球隊士氣，吳哲源中繼4.1局好投，率隊以9比5拿下第2勝。12日若再勝古巴，就能前進東京。

蔡總統昨晚在臉書發文，恭喜台灣隊拿下第2勝。她指出，晚上的世界棒球經典賽，現場或螢幕前的台灣人，都在想吃什麼、喝什麼配球賽，才可以幫台灣英雄們更加油。

總統說，她相信，現在台灣最熱門手勢，一定是向張育成致敬的敬禮手勢；無論是林立的威力、沒有極限的陳傑憲，或是非常賽揚的吳哲源，「我們全隊都是台灣英雄」。

總統感謝Team Taiwan展現台灣人對棒球的熱情，「我們繼續加油、捍衛主場！」

副總統賴清德也透過臉書發文說，張育成擊出滿貫全壘打的時候，全台灣一定都沸騰了，「我們就延續這股氣勢，明天一股作氣，前進東京！Team Taiwan！台灣加油！」

行政院長陳建仁則在臉書公布一張他在行政專機前向值勤官兵回禮的舉手禮照片，並發文說，他向所有這幾天在棒球場上，奮力求勝、拚勁十足的台灣選手們致敬，「繼續加油！繼續拚！」（編輯：施施）1120312