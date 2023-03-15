桃園羽球場天花板塌落 鄭文燦：願配合監院調查

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（中央社記者賴于榛台北15日電）桃園八德運動中心羽球場去年天花板崩塌，監委介入調查。行政院副院長、前桃園市長鄭文燦今天說，願意配合監察院調查約詢，書面資料也已完備，但盼此事不要無限上綱、政治操作。

北景雲計畫之一的桃園八德運動中心羽球場，天花板去年在地震後崩塌，監察委員郭文東、張菊芳、林盛豐對此申請自動調查。桃園市長張善政今天接受聯合報專訪時指前市府內控失能，盼鄭文燦等人主動說明。

鄭文燦下午透過臉書表示，他願意配合監察院調查約詢天花板掉落事件，且此案從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下，所有的書面文件也已經完備，應該無需約詢張善政。

他說，此案他除在第一時間公開致歉，也組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，造成地震時羽球館天花板掉落；瑞助營造對此發表聲明致歉，並表示願負相關責任。

鄭文燦表示，經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久八德國民運動中心也恢復使用。

鄭文燦在桃園任內推動國防部廢棄的北景雲營區活化，總經費新台幣12億元，共設置7項設施，包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場。

他表示，北景雲園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這是公共工程必要的程序，大湳消防分隊及其他設施使用後，也會有同樣的作法，各種缺失要求原廠商陸續完成改善，且這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

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鄭文燦強調，任何一個公共工程有缺失，都要檢討，也應追究責任，但是無限上綱做政治操作，這是政治凌駕專業的不好示範，若因為首長輪替，新的首長就立刻否定市府團隊共同打拚的成果，這是完全錯誤，也不公平。

鄭文燦也說，桃園市政府8年內公共工程獲得國內外重要工程獎項，如金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等等，超過460個，相較於過去縣府真的有很大的進步，這是全體市府團隊及工程人員的努力。（編輯：翟思嘉）1120315