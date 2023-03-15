媒體議價機制入法 立委盼建立制度解決不公平競爭

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（中央社記者林敬殷台北15日電）為解決數位平台使用國內媒體新聞內容卻未付費的問題，民進黨立委張廖萬堅等人提出「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，希望透過專法建立新聞媒體要求平台為使用新聞內容付費法律依據。

這項草案最快在17日立法院會付委審查，張廖萬堅表示，社群媒體蓬勃發展下，有關媒體分潤也有諸多的討論，行政院也開過多次會議，希望提案能夠促使議題更廣泛的討論，也期盼行政院能夠提供對應的版本，共同把制度建立起來。

張廖萬堅說，目前世界各國政府在因應媒體分潤有三類，第一類是澳洲模式，也就是透過民主協商及仲裁機制，第二類是歐洲模式，以著作權概念來進行，最後一類是加拿大模式，平台業者加入基金，媒體依照使用次數等分潤。

張廖萬堅表示，他認為依照台灣國情比較適合澳洲模式，這次草案也是參考澳洲模式及其執行後的經驗為基礎，再援引歐美等國的版本。

草案指出，立法目的是為促進數位產業平衡發展，解決協商力量不對等，維持自由且多元新聞媒體，強化公共討論及民主問責，維護大眾知的權益，主管機關為數位發展部。

草案也規定，「數位平台」定義是指顯示、散布或導引使用者至新聞媒體線上報導內容的網站或其他線上服務。不管是利用報導標題的全部或一部分，或報導中少數文字、圖表、照片、縮圖、聲音、影像、摘錄等，無論其長短，皆屬之。

草案也規定，登記新聞媒體自提出議價請求，經3個月以上未能與公告的數位平台經營者達成議價協議，得以書面向主管機關申請指派調解人，進入調解程序，調解期間為2個月，經雙方同意得延長2個月，以一次為限。若未達成協議，登記新聞媒體得以將議價事宜提交仲裁。

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至於仲裁庭的部分，草案也規定，應採納較為合理的當事人最終報價作為仲裁判斷。僅有一方提出最終報價者，仲裁庭即應採納之。但有高度可能對新聞報導產製或對消費者造成嚴重損害的最終報價，仲裁庭應予駁回，視為未提出。

罰則部分，草案規定，對跨境平台未按時申報代理人、數位平台或新聞媒體違反誠實信用協商義務，以及違反仲裁判斷，主管機關得通知限期改正；屆期未改正者，得處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。（編輯：林興盟）1120315