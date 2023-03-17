國民黨選策會名單引反彈 盧秀燕：應捍衛清廉價值

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）國民黨公布中央選戰策略會報成員名單，引發黨內反彈，台中市長盧秀燕今天對此表示，所有政黨、政治人物都應捍衛清廉的價值，希望黨中央趕快調整。

盧秀燕今天出席社團法人台中市地政士公會第11屆第2次會員大會活動，她接受媒體聯訪，被問及有關國民黨中常會通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，成員名單引發討論的看法。

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盧秀燕說，先前已表示，所有政黨、政治人物都應該捍衛清廉的價值，這是不容任何的折扣，希望黨中央趕快調整。

國民黨中常會通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，由秘書長黃健庭擔任召集人，成員包括前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前高雄市議長莊啟旺、立委傅崐萁、桃園市黨部主委黃敏恭、前苗栗縣長劉政鴻、前台南市議長李全教、立委曾銘宗、前立委黃昭順，共10人。（編輯：謝雅竹）1120317