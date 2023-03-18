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國民黨選策會終止運作 盧秀燕：做錯就改給予肯定

2023/3/18 16:27（3/18 16:51 更新）
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台中市長盧秀燕（中）18日針對國民黨中央選策會終止運作一事表示，基本上是好的方向，雖然做錯事，但國民黨主席朱立倫及黨中央能聽見外界的聲音，從善如流，還是要給予肯定。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
台中市長盧秀燕（中）18日針對國民黨中央選策會終止運作一事表示，基本上是好的方向，雖然做錯事，但國民黨主席朱立倫及黨中央能聽見外界的聲音，從善如流，還是要給予肯定。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）國民黨秘書長黃健庭今天宣布黨中央選策會即日起終止運作。台中市長盧秀燕對此表示，雖然做錯事，但國民黨主席朱立倫及黨中央能聽見外界的聲音，從善如流，還是要給予肯定。

國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，黃健庭今天宣布即日起終止運作，並向支持者致歉。他說，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過，委員會由主席召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。

盧秀燕今天出席磐石會第25屆、第26屆會長交接典禮，她會後接受媒體聯訪。針對國民黨中央選策會終止運作，盧秀燕表示，基本上是好的方向。

她指出，雖然做錯事，但朱立倫及黨中央能聽見外界的聲音，能夠改革、能夠從善如流，她覺得還是要給予肯定；做得不好要鞭策，做得好、做對了，還是要給予肯定。（編輯：戴光育）1120318

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