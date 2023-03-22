拜訪社宅推動聯盟 林右昌：政策不能只是打高空

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內政部長林右昌（後左）22日拜訪社會住宅推動聯盟時表示，住宅政策他有自己的規劃和想法，但要多聽社會各方聽、第一線人員的意見，因為他們最了解實際狀況。中央社記者陳俊華攝 112年3月22日

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（中央社記者陳俊華台北22日電）內政部長林右昌本週接連拜訪崔媽媽基金會、社宅推動聯盟。林右昌今天說，住宅政策他雖有自己的規劃與想法，但要多聽第一線人員的意見，政策要成功的關鍵，在於不能只是「打高空」。

林右昌20日拜訪「崔媽媽基金會」後，今天上午拜訪社會住宅推動聯盟。他在會前受訪時表示，政府一開始推動社宅時，很多人不了解、因此有誤解，認為房價會下跌、生活品質變不好，但6年實踐結果證明，社宅會帶動社區鄰里環境改造，房價也沒受影響，反而提升居住品質。

林右昌說，面對住宅問題，社會住宅只是一種方式，對於學生、年輕族群、新婚家庭、銀髮族等不同族群，層面非常廣，因此要集思廣益，才能更全面、完整地提出住宅政策。

林右昌表示，過去租屋市場較易被忽視，仲介、法律配套不足，這幾年台灣租屋環境已有進步，機制也更完善；希望租屋環境更好，是未來要努力的方向，房東、房客跟政府間可以形成協作關係，端看如何有智慧地把配套機制建立起來。

林右昌致詞時指出，住宅政策他有自己的規劃和想法，但要多聽社會各方及第一線人員的意見，因為他們最了解實際狀況。政策要成功的重要關鍵，在於不能只是「打高空」，執行面的環節非常多，涉及許多不同部會的協作，有權力的人如果不能把困難點打通，系統無法運作，會很可惜。

社會住宅推動聯盟副總召呂秉怡表示，政府非常認真蓋社會住宅，同時推動社宅包租代管與租金補貼，但瓶頸在於租屋黑市部分，房東不願意把房子拿出來跟政府打交道。目前，年輕人最有意見的高房價，以及租屋市場的健全，都有很大成長空間。

內政部規劃推動「青年購屋積金支持機制」，呂秉怡指出，這部分整體效果可能比較有限，因為首購族面臨的問題是房價太高，如果能讓房價下降一、兩成，可能對首購族幫助更大。

至於立委建議推動像英國一樣的押金第三方管理制度。呂秉怡說，大方向上支持，但在台灣會有技術面需克服、解決，關鍵問題是房東不願意曝光，且押金無論是交由銀行、信託業或租賃公會集中保管，都會是很重的負荷，需要政府高度支持、補貼。（編輯：翟思嘉）1120322