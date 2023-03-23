侯友宜出手協調 陳偉杰不爭立委由洪孟楷拚連任

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（中央社記者高華謙新北23日電）國民黨籍新北議員陳偉杰有意在新北第一選區挑戰現任藍營立委洪孟楷。陳偉杰與洪孟楷今晚宣布，經新北市長侯友宜協調，陳偉杰不參與黨內初選，由洪孟楷爭取連任。

新北第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）選情熱鬧。綠營方面，先是積極備戰的前立委呂孫綾宣布不選，改由新北市黨部主委何博文出戰；藍營部分，則傳出陳偉杰有意挑戰現任的洪孟楷。

洪孟楷今天晚間在社群網站臉書（Facebook）發文表示，過去3年多與在地里長、議員及侯友宜率領的市府團隊共同打拚，讓鄉親感受到正向改變及發展，競選連任並爭取繼續服務的機會，是他責無旁貸的使命。

洪孟楷說，感謝侯友宜今天邀自己及陳偉杰共同討論如何讓新北市在改變的正確道路上大步向前，他們共同目標就是團結一心、發揮最大力量，讓正確價值永遠延續。

洪孟楷表示， 侯友宜 侯友宜小檔案 民國46年6月7日出生

學歷：中央警察大學犯罪防治研究所博士

黨籍：中國國民黨

經歷：新北市市長、新北市副市長、中央警察大學校長、內政部警政署署長、內政部警政署刑事警察局局長、 看更多 關閉 及陳偉杰共同堅定支持自己爭取立委連任，陳偉杰也答應侯友宜以團結為重、大局為先，不參與這次立委初選，全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利；洪孟楷明天上午11時30分將到新北黨部領表登記。

陳偉杰同一時間也在臉書發文表示，自己想參與立委初選的原因之一，就是想替地方爭取更多建設與福利，讓選民服務更到位與踏實。但他很清楚，國民黨沒有分裂本錢，唯有團結才能勝選，立委與總統選舉都是如此，所以近日陷入兩難，很感謝過年後至今所有關心、鼓勵、勸說的鄉親與好友。

陳偉杰說，感謝侯友宜今天邀他與洪孟楷對話協調，自己很感佩侯友宜對國民黨的愛惜，把團結勝選擺在第一，更感謝侯友宜對子弟兵的照顧，因此已答應以團結為先，不參與這次立委初選，未來全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利，也謝謝洪孟楷承諾未來會與他在地方議題密切合作，共同為地方打拚服務。（編輯：張銘坤）1120323