釋迦出口對岸 台東縣府稱中方願協助

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台東縣副縣長王志輝（左6）22日率團到中國，說明台灣釋迦蟲害零檢出規範，與國台辦副主任潘賢掌（右6）等人合影。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月24日

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣政府和學者、農民22日組團到中國，說明台灣釋迦蟲害零檢出規範。台東縣府今天表示，國台辦回應「非常願意為重啟鳳梨釋迦輸入中國提供幫助」。

民國110年9月中國以台灣釋迦檢驗出害蟲，禁止輸入。台東9成鳳梨釋迦銷往中國，這2年受到嚴重衝擊。

台東縣政府和台東大學合作，從田間到包裝、出貨訂定一套蟲害零檢出規範，同時建立生產履歷，22日台東副縣長王志輝率團到中國說明。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，說明團包含產、官、學三方23日在北京向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在中國台商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，要為鳳梨釋迦農民努力尋求更多銷售通路。

王志輝說明，好的農產品價格主要取決於品質，台東縣政府為了改善台東鳳梨釋迦品質，與農民做了相當多努力，希望此次說明台東鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸入。

新聞稿表示，潘賢掌回應，相當肯定台東農民對於鳳梨釋迦栽種的努力，非常願意為重啟鳳梨釋迦輸入中國大陸提供幫助。

新聞稿指出，座談氣氛融洽，中方也非常歡迎台東鳳梨釋迦這樣高品質的水果輸入，對於台東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式高度讚賞，也對鳳梨釋迦進口中國深具信心，期盼未來有好結果。

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台東縣政府表示，說明團除了與中國大陸農政單位說明，同時也向在中國台商大成食品（亞洲）有限公司、全國臺灣同胞投資企業聯誼會等單位請益，了解食品的品管措施，希望未來能為台東農產品多方合作。

縣府表示，目前台東產官學三方所共同研擬提出的規範，著重於提升品管，並不觸及中央防檢局與各國地區談判規範，台東縣政府絕對會遵照中央防疫檢疫相關規定。（編輯：郭諭儒）1120324