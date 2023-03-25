外傳找賴清德勸退張花冠放棄選立委 翁章梁否認

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嘉義縣長翁章梁（前右）25日受訪時表示，對於外傳「勸退」前縣長張花冠等情事，張花冠從頭到尾都沒表示她要參選，包括在任何場所、公開場合都沒有說，何來勸退可言。後右為民進黨立委蔡易餘。中央社記者蔡智明攝 112年3月25日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉縣長翁章梁今天說，外傳他請副總統賴清德出馬勸退嘉縣前縣長張花冠放棄登記民進黨嘉義縣山線立委初選，禮讓陳明文兒子陳冠廷「完全沒這回事」，張花冠從頭到尾沒說要參選。

翁章梁下午陪同總統蔡英文到嘉義縣朴子配天宮參拜媽祖接受媒體聯訪表示，上週曾與張花冠、立委蔡易餘針對未來海線立委選舉與總統大選交換意見，討論到黨內如何團結勝選。

翁章梁說，至於外面在講「勸退」問題，張花冠從頭到尾都沒有表示要參選，包括在任何的場所、公開場合都沒有說，何來勸退。

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張花冠則表示，嘉義山線很久沒有新的立委，才有支持者提到要她選立委，她已很久沒有在嘉縣基層走動。

民進黨立委初選登記昨天截止，嘉義縣海線（第1選區，包括太保市、朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉）有蔡易餘及嘉義縣議員黃榮利登記；山線（第2選區，含大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）只有陳冠廷登記。（編輯：孫承武）1120325