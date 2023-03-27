新購武器無法與現有系統整合？國防部駁斥

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立法院外交及國防委員會27日審查兵役法，國防部副部長柏鴻輝（左）在會前接受媒體訪問時，對於媒體報導台灣向美採購新式武器無法與現有指管通情系統整合一事，提出嚴正駁斥，指「國軍採購任何新型武器系統，優先考慮就是整合」。中央社記者吳家昇攝 112年3月27日

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（中央社記者林敬殷台北27日電）媒體報導台灣向美採購海馬斯多管火箭系統（HIMARS）及岸置魚叉飛彈（RGM-84L-U），無法與國軍指管系統整合，國防部副部長柏鴻輝今天嚴正駁斥，「國軍採購任何新型武器系統，優先考慮就是整合。」

關於總統蔡英文29日出訪及外交部長吳釗燮日前提及外交雙重承認，會否刺激對岸敏感神經，柏鴻輝表示，這是外交事務，國防部還是專注國防事務，總統出訪國軍在對面的動態必須有所掌握，這件事也不用擔心，國軍還是回歸國防事務，專注在台海安全。

立法院外交及國防委員會今天審查兵役法，柏鴻輝在會前接受媒體訪問時，對於媒體報導台灣向美採購新式武器無法與現有指管通情系統整合，做上述表示。

柏鴻輝表示，國軍從整合過去「大成」、「迅安」以及「寰網」等的整合系統，從來沒有間斷過，國軍採購任何新型武器系統，優先考慮就是整合的功能；整合的功能是為了提升武器的效能和效率，全世界各國整合功能都是優先考量，國軍也不例外。

針對與宏都拉斯斷交，涉及我國送訓宏國軍事教育及宏國在台就讀軍校學員的問題，柏鴻輝說，對於在台或駐在國的都會依照往例來處理，國防部近期就會有進一步的答案。

美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前訪台時，曾建議台灣應該教全民使用武器，媒體詢問全民皆兵與全民國防的差異，柏鴻輝說，國際上都關注台灣在後備戰力的增強，全民國防的理念是深植在台灣各個角落，全民皆兵是程度上的差異。

柏鴻輝指出，全民國防是希望國家可以自立自強，能夠守護國家安全是最重要的，歐布萊恩所表達的，國防部都予以尊重。（編輯：張均懋）1120327