綠：狒狒遭誤殺官員還作秀 國民黨縣市長荒腔走板

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨發言人林楚茵今天說，從狒狒誤殺事件，可看出國民黨執政縣市荒腔走板；桃園市農業局官員圍著狒狒拍照，對外宣稱是麻醉槍捕獲，沒有第一時間送醫，今天更加碼演出農業局人員向狒狒遺體鞠躬獻花的作秀戲碼。

民進黨今天發出新聞稿表示，縣市首長就職將屆百日，但國民黨執政縣市政見跳票，施政和決策荒腔走板。

林楚茵指出，這次東非狒狒在桃園流竄，桃園市府團隊在整個圍捕過程，指揮體系混亂；狒狒在圍捕過程遭獵人射殺死亡，桃園市農業局官員竟圍著狒狒拍照，對外宣稱是麻醉槍捕獲，沒有第一時間送醫，不尊重生命，引發眾怒。

林楚茵說，桃園市長張善政從頭到尾毫無作為，事發後沒第一時間危機處理，只在臉書道歉，實在離譜。

林楚茵說，今天還加碼演出農業局人員向狒狒遺體鞠躬獻花的作秀戲碼，民進黨呼籲張善政不要只是在臉書發文道歉，應該率領作秀的農業局人員出面道歉，並承諾完成事件調查，做好通盤檢討。

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另外，林楚茵表示，台中市府消極處理校園霸凌輕生事件，遭到師長霸凌的學生2月輕生離世，直至近日社會輿論在網路上炸鍋，台中市長盧秀燕昨天才首度表態，完全是後知後覺，市府危機處理失能。

林楚茵說，相較於張善政的「不知不覺」、盧秀燕的「後知後覺」，基隆市長謝國樑則是「跳票大王」，承諾當選要給市民的「染疫津貼」，從不設門檻到「只發放低收入戶」遭罵翻，這個月預計採購1.2萬台電動機車，Gogoro根本不投標，簡直就是「選前開支票，選後就跳票」。（編輯：翟思嘉）1120328