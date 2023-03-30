政院提修法 強化保障特教學生學習權益

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會今天通過「特殊教育法」修正草案，藉以落實身心障礙者權利公約、兒童人權公約關於融合教育、通用設計、合理調整及兒童表意等理念，營造友善融合教育環境，保障特教學生學習權益。

行政院代理發言人羅秉成主持政院會記者會時表示，院長陳建仁會中說，修法為因應教育環境、資源大幅變化，兼顧身心障礙者與兒童權利公約理念；及特殊教育及相關服務、設施也應符合通用設計、合理對待及可及化的精神，因而進行通盤檢討，有助強化保障特教學生及幼兒學習權益。

草案將送立法院審議，重點包括修正特殊教育諮詢會組成代表，增訂身心障礙及資賦優異學生、幼兒園行政人員、教保服務人員組織代表參與，明定家長代表應為身心障礙與資賦優異學生及幼兒家長；且為強化其積極性，每6個月至少應開會一次。

草案也強化特殊教育學生鑑定及就學輔導會（鑑輔會）角色，未來鑑輔會的組成，新增幼兒園行政人員、教保服務人員組織代表，及身心障礙與資賦優異學生及幼兒家長代表，維護特殊教育幼兒權益。

草案並增訂鑑輔會每6個月至少應開會一次，召開相關會議時應將學生本人納入通知參與對象，及法定代理人因特殊事由不能或難以行使親權或監護權時，得由實際照顧者出席會議。

另外，草案也要求直轄市及縣（市）主管機關應統整提供學前教育階段，及國民教育階段學生及幼兒入學資訊，並提供主管場所所需的人力、資源協助。

草案同時增訂幼兒園得設置特殊教育班及申請特殊教育方案，且幼兒園設有特殊教育班級數3班以上者，應設專責單位以辦理特殊教育業務。（編輯：翟思嘉）1120330