民進黨立委新莊、台中第6選區協調不成 進入初選程序

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（中央社記者林敬殷台北30日電）民進黨今天再度進行2024立委初選協調作業，新北市第4選區及台中市第6選區協調不成，進入初選程序；至於基隆市、新北市第1及第3選區，待明天協調式民調最後期限截止才能確定。

民進黨2024區域立委共有15個選區有2人以上登記參選，黨中央從昨天起，一連3天先進行協調作業，昨天協調台北市第2及第7選區、嘉義市、嘉義縣第1選區及台東縣，今天就基隆市、新北市第1、3、4選區，及台中市第6選區進行協調。

新北市第4選區（新莊區），去年角逐市議員初選落馬的許文琪，即使實力相差懸殊，仍欲挑戰現任立委吳秉叡，不願接受協調，進入初選程序；台中市第6選區（中西東南區）因現任立委黃國書不再競選連任，由兩位現任議員黃守達與江肇國分別代表所屬派系出馬角逐，前市議員何敏誠之子何昆霖也登記，將進入初選程序。

至於基隆市，現任立委蔡適應不尋求連任後，有3位議員登記參選，包括張之豪、鄭文婷、張秉鈞；新北市第1選區（石門三芝淡水等區），雖然新北市黨部主委何博文得到黨內跨派系支持，但在上週登記截止前夕，淡江大學助理教授彭莉惠突然登記；新北市第3選區（三重區）則有去年未競選連任議員的李坤城，與新北市議員李余典及彭佳芸登記參選。

黨內人士表示，協調小組成員聽取上述3個選區有意參選者意見後，仍無法達成共識，但黨中央仍不放棄，希望在明天協調式民調最後截止日前盡量協調。

上述3個選區若願意以協調式民調來進行協調，黨中央規劃協調式民調於4月6、7、10日3天進行；若不願協調，初選民調4日17日進行。

黨中央明天將進行桃園第1、3、4選區，及台南第1選區、屏東縣第1選區協調。（編輯：謝佳珍）1120330