南美洲行首站 阮昭雄樂見台灣巴西藝文交流

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）僑務委員會副委員長阮昭雄24日至28日南美洲行首站巴西拜會各僑團，對當地僑青透過各項藝文活動推廣台灣文化讚賞有加，表示僑委會將對台巴藝文交流發展給予最大支持。

阮昭雄24日晚間抵達巴西，29日清晨前往巴拉圭首都亞松森，期間在巴西聖保羅連續拜會10多個僑團與相關單位，並參加「巴西台灣創業趴」主辦的青年節台灣美食趴等活動。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中向阮昭雄介紹，駐處與台巴藝術文化交流協會會長、僑務促進委員謝如欣和聖保羅大學電影系合作推動台灣電影展多年，不僅透過虛擬實境（VR）展現台灣科技的軟實力，也因著電影呈現的美好台灣風景與美食，讓巴西人更加認識台灣。

謝如欣表示，今年將持續舉辦台灣電影展，計劃促成本地電影學院與台灣的大學電影系所建立姐妹系，使雙邊交流邁進學術與實務領域；同時與本地僑青合作，透過僑委會聘請前來教學的大廚對外開放台式美食教學，以及推廣數位科技藝術等。

對聖保羅僑青推動透過台灣電影、美食、藝術文化走進巴西主流社會，阮昭雄讚賞表示，早期移民的海外僑胞為了生活辛苦經商，少有藝術文化在主流世界的活動，現在難得有這類專才的中生代，能夠貢獻所能展現台灣軟實力，僑委會和他個人未來一定會積極促成這類活動舉辦。

謝如欣指出，台巴藝術文化交流協會的目的之一正是整合當地資源，結合有能力亦有心的熱血僑青，共同推廣台灣文化到巴西主流世界，幫助他們透過建立「台灣」的符號，將自己的事業定位在「高品質」、「溫暖」、「熱情」的台灣形象。

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謝如欣建議僑委會更清楚公告資訊，方便海外僑胞查詢，或透過僑教中心與各僑團、當地網紅粉專等合作，隨時提供申請補助資訊。

阮昭雄對於僑務補助透明化的建議相當贊同，表示僑青的茁壯需大家共同協力，在轉化的過程中，官民一起克服現況，進一步做更多改變。僑委會是僑青最有力的後盾，期待巴西僑胞能讓當地民眾透過藝文活動，看見更豐富的福爾摩沙之美。（編輯：馮昭）1120331