美智庫促台印合作 國務院盼共築自由開放印太願景

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）美國國會設立的智庫「東西中心」近日舉辦「印台記者對話」，力促台灣與印度在各領域加強合作。美國國務院兩位副助卿接見記者團時，強調美盼與台印深化夥伴關係，共築印太區域的自由開放願景。

東西中心（East-West Center）與美國駐印度大使館合作，3月底在華府舉辦為期3天的「印台記者對話」，邀請中央社、TVBS、三立新聞的3名台灣記者，及來自印度The Week雜誌、電視CNBC TV-18、經濟時報（The Economic Times）的3名記者與會。

會中邀集多名跨國專家學者，以深度專題討論形式，探索美、印、台在各領域加強合作的可能性。涉及議題包括美印台如何立基於共享民主價值，攜手應對中國崛起與國際威權主義挑戰，以及三方在半導體供應鏈、氣候變遷、軍事安全等層面的潛在合作模式。

記者團並受邀參訪美國國務院與美國國會，參與背景說明會。

2月甫訪台的美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）在接見記者團時表示，美國去年提出的印太戰略剛滿週年，過去一年來美國已跨出多項「歷史性步伐」，致力確保印太區域的自由開放，以及促進區域國家的人權、良好治理等目標。

道森說明，美國為實際增進與印太區域夥伴的聯繫，並提升美國在印太的參與，美國政府近期大幅增設在印太區域的大使館，除已在索羅門群島設館，也將在馬爾地夫、東加王國、吉里巴斯等國設立大使館。

在強化印太經濟共榮方面，道森表示，美國邀請13個區域夥伴加入「印太經濟架構」（IPEF），並在去年6月與台灣建立「台美21世紀貿易倡議」，未來也將持續透過美日澳印的「四方安全對話」（QUAD）增進經濟領域合作。

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美國國務院南亞和中亞事務局副助卿阿凱特（Afreen Akhter）向記者團表示，美國將繼續落實去年提出的印太戰略，其中首項努力目標是致力維護印太區域的自由開放，確保貨品、思想、人員都能自由流通，政治管理須透明化並能回應人民需求。

美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）接見記者團時表示，美國很高興今年能主辦亞太經濟合作會議（APEC），會議的3大目標「互連」、「創新」、「包容」將有助美國與夥伴共同強化國際經濟體系，此外美國將透過IPEF、QUAD等機制，增進與區域夥伴的經濟合作。（編輯：楊凱翔）1120405