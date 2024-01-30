台灣能否維持現狀 日本學者分析關鍵在美國大選

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）台灣總統大選過後，民進黨總統當選人賴清德將於5月20日就職，對於台灣民意清楚表明希望台海「維持現狀」，慶應義塾大學教授加茂具樹指出，中國認為，如果川普在今年11月的大選中再次當選美國總統，地區的不確定性將增加。

賴清德在總統大選勝出，各界預期他將走一條不會屈服於中國壓力的路線，但也因為朝小野大，在國會可能面臨困難。「日本經濟新聞」邀請台灣日本關係協會前會長邱義仁、慶應義塾大學教授加茂具樹、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）高等國際關係學院（SAIS）副院長肯特考爾德（Kent Calder）、中國人民大學教授時殷弘在紙上座談，討論台灣海峽是否能「維持現狀」。

邱義仁認為，賴清德就職後成為少數政府，要實現重要政策必須克服立法院的障礙，為此必須耐心與在野黨對話來達成政策，有時可能必須與在野黨妥協。前總統陳水扁執政時期也是國民黨過半數，當時就因為重要法案和預算遭到反對，使得政策無法推動。經典例子就是國防預算遭到國民黨反對69次，使得採購計畫停滯，中國與台灣的軍事實力差距擴大。

但他表示，這次朝野3大黨都沒有贏得多數席次，國民黨也認識到加強國防的必要性、第3大黨民眾黨表示支持擴大國防預算，賴清德政府向美國採購武器的預算案或許還有討論餘地。

邱義仁也指出，為了提升防衛能力，必須完善預備役制度，執政黨為此需要與在野黨協商，可能在必要時妥協。

加茂具樹表示，民進黨在國會沒有取得過半，可以說是符合中國方面預期。習近平政府可能會因此判斷，台灣內政因行政與立法分歧而不穩，民進黨很難與美國建立預期中的合作關係。此外，美國總統拜登在台灣選舉結果出爐後立刻表態「不支持台獨」，中國認為這將很大程度上影響賴清德，並關注他在520的就職演說。

他表示，習近平政權認為，如果川普在今年11月的大選中再次當選美國總統，將是戰略上的好機會。因為，主張「美國優先」的川普將轉向美國內政，削弱美國目前維持國際秩序的意願和能力。川普之前擔任總統時，對於太平洋地區的結盟，包括日本同盟的興趣都不大。中國認為，川普如果回鍋，地區的不確定性將增加。不過，中國並不認為，美國勢力減弱，代表他們期盼的秩序將會到來。就像習近平常說的「機會伴隨風險」，台灣海峽的未來也會變得更不確定。

他認為，日本需要考慮包括中國在內的整個亞洲背景下與台灣的關係。日本必須增加外交手段，避免中國採取挑釁行動。在此脈絡下，台灣在軍事方面對日本不應該有過高期望。

肯特考爾德表示，由於中國需要外國投資，儘管可能會繼續在台灣海峽周邊進行軍事演習，但不可能有更過激的行動。習近平雖然正在等待改變現狀的機會，但現在還不是時候。除非台灣主動挑釁，不然這將是一場持久戰。

他表示，如果賴清德宣布台灣獨立，中國會有軍事行動，但他不太可能這樣做。而即將就任副總統的蕭美琴過去擔任駐美代表，憑藉她與華府的關係，預料能讓台美緊密合作。

他也指出，美國歷代政府對於中國侵台的對應都採取「戰略模糊」政策，沒有明確表態。但川普有只關心短期利益的傾向，他是否能夠保持一貫的「戰略模糊」態度令人擔憂。他可能會對中國施加強大壓力，以新方式應對台灣問題。

時殷弘則指出，賴清德不太可能採取積極行動來安定兩岸關係，他所說的「台灣是名為中華民國的主權國家」，事實上就是主張台灣獨立。中國政府絕對不會與賴政府對話，如果要對話，條件只有台灣接受九二共識、接受「一個中國」原則，若不同意，兩岸將沒有交流。

他表示，在民進黨沒有取得國會過半的情況下，中國將會加強與國民黨和民眾黨之間的關係，擴大與這些政黨擔任立委地區的政經往來。中國在蔡英文就任以後就對台灣在政治、軍事、外交、經濟等方面施壓，這些情況在賴清德就任後將會持續。

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他表示，中國在任何情況下都不會放棄對台灣使用武力。能否維持兩岸關係穩定，取決於中國是否能夠保持足夠的軍事威懾力，阻止台灣獨立。太平洋島國諾魯在大選後宣布與台灣斷交，並與中國復交，可說是中國外交方面的成果。目前台灣邦交國仍有12個，中國將尋找各種可能性並採取適當手段，讓更多國家與台灣斷交。（編輯：陳慧萍）1130130