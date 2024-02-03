台灣續拚女性參政 性平指數權力領域分數增

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（中央社記者賴于榛台北3日電）政院日前公告「建立台灣性別平等指數架構」研究案，2022年台灣金錢、健康領域的性平分數維持高檔，權力領域分數最低，但增幅大，顯示台灣持續推動女性參政機會與調整制度。

為瞭解並定期監測台灣各領域性平發展情形，行政院2020年至2023年委託台灣經濟研究院辦理「建立台灣性平指數架構」研究案，今年1月公告第2期研究案內容，相關指數衡量指標參採歐盟「性平指數」（GEI）架構，從權利、時間、勞動、健康、金錢、知識6大領域分析，並納入本土性平指標。

從6大領域來看，台灣數據不管帶入歐盟性平指數或台灣性平指數，分數最低的領域為權力領域；次低領域部分，歐盟指標為時間領域、台灣指標為勞動領域；分數最高領域部分，歐盟指數為金錢領域，台灣指數則為金錢領域及健康領域。

研究分析，雖然權力領域分數最低，卻是增幅最大的領域，歐盟性平指數權力分數自2017年的41.3分逐年增加至2022年的48.2分，增加6.9分，台灣性平指數權力分數自2015年的32.3分提升至2022年的39.1分，增加6.8分，顯示台灣持續推動女性參政機會與調整制度，致力於調整性別的權力平等。

至於金錢領域，研究指出，無論在歐盟性平指數金錢分數或是台灣性平指數金錢分數，歷年皆維持穩定高分，成長幅度相對較小，顯示台灣性別在財務資源及經濟狀況上，不平等的落差較小；另外，健康領域也是台灣性平指數的最高分領域，研究認為，2015年至2022年的變化皆不大，顯示台灣健保制度良善。

若與歐盟27國進行排名，研究顯示，台灣在健康、政治、經濟等領域分數低於歐盟，2022年整體排名維持第12名，優於大部分東歐國家及部分中歐國家，但較西歐國家、北歐國家等國名次落後。政治與經濟歸類於權力領域下的子領域。

研究指出，健康領域部分，台灣女性不抽菸且未參與有害飲酒的人口比例為89.9%，遠高於男性的45.5%，性別落差達44.4個百分點，與歐盟差異甚大；另外，台灣女、男、全體從事運動也略低於歐盟會員國平均值。

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政治部分，研究指出，從「總統及內閣比例」、「立法委員比例」及「地方政府議員比例」來看，歐盟會員國平均值於「政治」3項指標中女性比例約在3成左右，台灣「總統及內閣比例」的女性比例則在11.1%至16.4%之間，低於男性。

至於經濟指標之一的「最大規模上市公司董事會的成員比例」及「中央銀行理事會成員的性別比例」，歐盟會員國女性比例平均值都在2成至3成之間，台灣女性比例則未達2成，顯示台灣女性在經濟參與或私部門職場制度上仍需強化。（編輯：郭無患）1130203