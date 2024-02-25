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知情人士：竄改管碧玲對話 微博322組帳號傳散假訊息

2024/2/25 23:07
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（中央社記者葉素萍台北25日電）中國快艇翻覆2死釀風波，海委會主委管碧玲、前立委段宜康今天澄清2017年對話遭偽造的假訊息。知情人士說，竄改管碧玲對話的截圖參雜中國用語，遭微博322組帳號傳散；此操作抹黑台灣海巡，企圖造成兩岸民眾對台灣政府的負面印象，造成兩岸對立。

今天有Line群組傳播散布以名稱「KBL管媽」、「小段」的對話截圖，影射對話對象是管碧玲、段宜康；管碧玲及段宜康則透過臉書發文駁斥是遭造假，並已報案調查。

國安單位溯源發現，該截圖是竄改自2017年鏡週刊報導時任立委的管碧玲及段宜康的對話圖，並源自討論綜合性議題的海外中文論壇「留園網」的帳號MyNarcissus，該帳號於2月24日11時在論壇討論區「網際談兵」發文，並陸續傳散至X平台及微博。

知情人士說，「留園網」是綜合性議題論壇，中國用戶雖然無法登錄，但該論壇主要張貼源自大陸的新聞報導，為海外華人接收新聞主要管道之一；此外，擁有2.3萬成員的臉書公開社團「悅觀點」，也有帳號「Ruiqu Lin」的發文，稱「陸船左側明顯變形，顯見海巡人員需負肇事責任」。

知情人士指出，這些發文在多個社群擴散，包括X平台「EDward」、「汉尼拔火罐」等55組帳號分享，微博「飛揚軍事鐵背心」等322組帳號轉傳，臉書「悅觀點」等3組帳號分享。

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知情人士分析，該截圖對話參雜「監管」、「堅決」等中國用語，且初期傳散帳號都屬慣用簡體字帳號，研判屬中國網友試圖以捏造管碧玲及段宜康的私密對話，營造海巡人員在此次三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）事件裡，「明明存有執法影片卻刻意隱匿」、「有意藉本次事件恫嚇大陸漁民」等假象。

知情人士提醒，這類操作抹黑台灣海巡人員，以及企圖造成兩岸民眾對台灣政府的負面印象，造成兩岸對立，是明顯的認知操作手段，民眾若收到相關截圖，務必謹慎、切勿輕信假訊息。（編輯：楊凱翔）1130225

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