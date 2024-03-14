台灣推動性平女力助地方創生 紐約分享成果

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）台灣積極推動性別平等，婦女成為經濟發展背後強大力量。從原住民手工藝、藺草編織到製茶，女力在駐紐約辦事處今晚的文化體驗活動中搶盡風采，帶給世界認識台灣的新角度。

外交部與友邦馬紹爾群島、帛琉駐聯合國代表團，攜手非營利組織Concordia及財團法人婦女權益促進發展基金會，晚間在駐紐約辦事處合辦「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」，響應聯合國婦女地位委員會第68屆會議（CSW68）「從性別平等視角解決貧困並加強體制和融資，從而加快實現性別平等及增強全體婦女和女孩權能」主題。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，性別平等是基本權利，唯有實現，才能確保永續成長，為全人類打造更美好的世界。台灣站在推動性平及婦女賦權的最前線，致力與各方消除歧視性法律、社會規範和作為，擴大女性取得財務資源的管道。

「台灣女力文化體驗」邀請阿美族人展示傳統手工藝品、苗栗苑裡鎮民呈現藺草編織技藝、宜蘭女性製茶師分享打破男性主導傳統的獨特茶香，讓友邦及理念相近國家代表見識到台灣深厚的文化底蘊，及蓬勃的地方創生動能。

身為原住民族代表的屏東縣基督教女青年會常務理事林春鳳接受中央社訪問時說，台灣重視在地文化、原住民族知識體系，希望未來成為招牌，介紹給台灣及世界主流文化，「不只有蝴蝶（活動主視覺），還有蝴蝶拍動的原住民族行動力與思維」。

「台灣主場論壇」主軸圍繞強化財務韌性、金融賦能女力，多位友邦及理念相近國家代表和非政府組織（NGO）人士分享看法。

馬紹爾群島駐聯合國常任代表卡布亞（Amatlain Elizabeth Kabua）代表合辦方致詞，列舉台灣與馬紹爾群島合作推動婦女賦權的成果，包括婦女創業小額貸款循環基金。她強調中華民國是聯合國創始會員國，理應在聯合國內做出貢獻，語畢在場響起如雷掌聲。

史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）、前美國國務院全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie）、立陶宛外交部印太司長普拉奈維丘斯（Julius Pranevičius）分別發表專題演說。

其中，柯里直言中國在習近平領導下，過去10年女性社會參與走回頭路，推動的反自由政策為亞太區域製造問題。相形之下，台灣猶如一盞明燈，女性國會議員比例逾40%居亞洲首位，37%小型企業由女性經營。台灣鼓勵婦女參與不僅為社會帶來益處，也激勵人心。

她說，總統蔡英文8年來領導有方，深受民眾歡迎，台灣成為區域與全球典範。蕭美琴即將就任副總統，令人期待。

時值CSW68在紐約舉行，外交部「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week）系列活動擴大在紐約舉辦。來自台灣的NGO這段期間將舉辦33場平行會議，向國際社會展現台灣公私部門合作促進性平及女性賦權的成果。（編輯：陳承功）1130314

駐紐約辦事處13日舉辦「台灣女力文化體驗」活動，苗栗「苑裡掀海風」團隊向來賓介紹傳承百年的藺草編織技藝。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月14日

駐紐約辦事處13日舉辦「台灣女力文化體驗」活動，宜蘭隆元茶莊代表示範茶藝，分享女性細膩焙茶手法製造出的獨特茶香。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月14日