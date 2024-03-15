蔡總統參訪國際烘焙展 盼續向世界展現台灣實力

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天參訪「2024台北國際烘焙暨設備展」，了解烘焙產業趨勢、原物料及最新設備技術，肯定台灣烘焙產業與國際接軌，盼未來繼續向世界展現台灣烘焙實力，共創產業榮景。

總統上午前往南港展覽館1館參訪「2024台北國際烘焙暨設備展」，總統抵達後，在台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓介紹下，參觀展場攤位，包括同興、阿默蛋糕、台灣烘焙大賞TOP30潛力獎、歐嬤德式烘焙、Fabrica Tortilla、台灣大食品、城市麵包大賽、中部電機、百城機械、陽政集團等各主題展區。

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亞洲指標性烘焙大展「台北國際烘焙暨設備展」3月14日至17日於南港展覽館1館登場，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業公司以「烘出台灣味．焙香全世界」為題舉辦，期盼在國際烘焙業重啟交流之際，挖掘台灣獨有的人才與食材優勢，將台灣的烘焙實力推向世界。

包括總統府國策顧問林見松、展昭國際企業公司總經理林茂延等人都出席這項活動。（編輯：蘇龍麒）1130315