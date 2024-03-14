總統：台日並肩行打造韌性供應鏈 盼早日入CPTPP

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，台灣這幾年努力增強國力與經濟韌性，已做好準備，要與日本及區域內國家並肩同行，打造更安全、具有韌性的供應鏈，也期盼能早日加入CPTPP，為全球繁榮發展貢獻心力。

蔡總統今天出席「東亞經濟會議第51次台日雙方代表聯席會議開幕式」致詞表示，每年輪流舉辦的東亞經濟會議是台日雙邊產、官、學界對話的重要平台，今年會議已來到第51屆，她感謝東亞經濟協會及日本經團連東亞經濟人委員會長期對台日經貿的努力。

她說，2015年參加第43屆東亞經濟會議時曾表示要大力推動台日交流，透過雙方產業的互補優勢，深化台日產業間的合作關係。8年多過去，看到台積電熊本廠在上個月開幕；也有愈來愈多日本的半導體設備及材料製造商，像是日本東京威力科創、日立先端科技、住友培科等企業，選擇深耕台灣。

總統表示，台日雙邊貿易總額已突破750億美元，與2016年相比，成長將近26%，相互投資累計金額也達到386億美元，成長41%。在此基礎上，台日未來除了持續深化半導體供應鏈的合作，也可以在AI、數位與綠色轉型等領域，強化先進技術的研發及高階應用，提升彼此的國際競爭力。

總統提到，台灣也在這幾年努力推動基礎建設及產業轉型，增強國力與經濟韌性。台灣已做好準備，要和日本及區域內其他國家並肩同行，一起打造更安全、具有韌性的供應鏈。

她期盼與會人士持續發揮影響力，協助台灣早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共同為全球的繁榮發展貢獻心力。

總統表示，台灣和日本是共享民主、自由價值的夥伴，更是共患難的好鄰居。無論是地震或是疫情期間，都在第一時間向對方伸出援手，協助救災、重建及捐贈醫療物資，展現台日之間珍貴的「友誼之花」。

她並說，台日民間也有很豐富的交流，這幾年在台北街頭，處處都可以看見日本的朋友來台灣旅遊；日本也成為台灣人最喜歡前往的旅遊勝地之一。

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總統表示，透過美食、文化的交流，以及經貿的互利合作，台日之間的友誼一定會愈來愈堅定，期待台灣和日本共同邁向下一個燦爛的50年。

今天出席開幕儀式的包括：總統府資政暨東亞經濟協會榮譽理事長黃茂雄、資政葉菊蘭、經濟部次長陳正祺、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、東亞經濟協會理事長黃教漳、日本經團連東亞經濟人委員會委員長飯島彰己、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人。（編輯：郭無患）1130314