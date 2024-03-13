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接見美國進步中心訪團 總統：台美打造具韌性供應鏈

2024/3/13 12:34（3/13 13:01 更新）
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總統蔡英文（右）13日在總統府接見「美國進步中心」學者專家訪問團，與「美國進步中心」（CAP）主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝　113年3月13日
總統蔡英文（右）13日在總統府接見「美國進步中心」學者專家訪問團，與「美國進步中心」（CAP）主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝　113年3月13日
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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天接見美國進步中心訪團表示，近年印太區域受威權主義擴張的挑戰，台灣在第一線受到很大的威脅，台美間除了共享民主自由人權的普世價值外，也是重要的經貿夥伴，台灣會持續與美國等理念相近國家，拓展合作領域，打造更具韌性的供應鏈。

蔡總統上午在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下接見「美國進步中心」主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）所率訪團表示，美國進步中心是華府最重要的智庫之一，深受美國政府重視，歡迎達希爾再次訪台，她期待能與訪團在台美關係、國安等議題上交換意見。

總統表示，今年是台灣關係法立法45週年，這是台美關係重要的基石，也象徵台美間穩固的友誼關係。

她說，近年來印太區域受到威權主義擴張的挑戰，台灣在第一線受到很大的威脅，再加上全球疫情及極端氣候的考驗，讓人深刻體會到，全世界的民主國家唯有團結合作，才能克服各項挑戰。

總統表示，台美雙方除了共享民主自由人權的普世價值外，也是重要的經貿夥伴，台美21世紀貿易倡議首批協定已經完成簽署，期待在此基礎上，早日解決雙重課稅的問題，提供雙方互惠互利的投資環境。

她強調，未來台灣會持續與美國以及國際上理念相近的國家，擴展合作領域，分享公衛醫療、淨零轉型等經驗，共同打造具有韌性的供應鏈。

總統表示，訪團的來訪凸顯台美間緊密的夥伴關係，她期盼藉由美國進步中心的影響力，一起守護區域的和平穩定，讓全球更加繁榮。（編輯：翟思嘉）1130313

總統蔡英文（右2）13日在總統府接見「美國進步中心」學者專家訪問團，與來賓一一致意。中央社記者鄭傑文攝 113年3月13日
總統蔡英文（右2）13日在總統府接見「美國進步中心」學者專家訪問團，與來賓一一致意。中央社記者鄭傑文攝 113年3月13日
#美國
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