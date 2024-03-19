趙怡翔投書美媒：台灣議題考驗全球對抗專制意願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日綜合外電報導）民主進步黨籍台北市議員、前民進黨國際部主任趙怡翔投書美國雜誌寫道，台灣將是全球社會捍衛活躍民主、對抗中國專制擴張主義意願的關鍵考驗。

趙怡翔在「國家利益」（The National Interest）網站刊登的文章中說，美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）近期在「台灣：未竟之業」（Taiwan：Unfinished Business）特別報導中提到，台灣與中國之間的糾葛必須「加以管理而非解決」，還說若未妥當處理緊張局勢，競爭就可能轉變為衝突，對相關各方造成難以承擔的後果。

但趙怡翔說，札卡利亞的政策處方並未抓到要點；首先，札卡利亞沒有提到台灣海峽當前現實的責任歸屬，在中國、美國和台灣3個主要利害關係方之中，只有一方試圖改變現狀，在中國國家主席習近平治下，北京更急切地試圖解決所謂「台灣問題」。

趙怡翔提到中國人民解放軍戰機頻頻飛越台海中線、海軍船艦在靠近台灣海岸線的地方活動，還在台灣今年1月總統大選後舉行大規模軍事演習；太平洋島國諾魯近期也與台灣斷交，轉而承認北京當局，顯示中國孤立台灣的外交行動取得了成果。

趙怡翔寫道，人們容易將這些行動視為兩岸關係惡化的跡象，認為各方都要承擔責任。然而，細看就會發現這套行為不斷升級的明顯模式全都源自北京，目的是破壞台海和平，擾亂以法治為基礎的國際秩序，並向台灣人民展示統一無可避免的概念。

趙怡翔說，CNN的報導觸及這些議題，得出的結論卻過分簡化當前及未來的複雜情勢；主張「3方應持續對話」或許很容易，卻沒反映出中國自2016年切斷與台灣民選政府溝通管道的現實，即使美國與台灣努力恢復溝通也無果。

同樣地，主張避免挑釁的觀點也忽略了北京當局愈來愈傾向將所有支持台灣的行動貼上挑釁的標籤，包括國會訪問和武器採購等。

趙怡翔說，總統蔡英文過去8年在強化台灣安全與避免可能造成台海緊張局勢惡化的行動之間取得平衡，即將就任總統的賴清德也矢言維持兩岸現狀，同時提升全球夥伴關係、打造防禦嚇阻力；兩人都明確表示，台灣必須為區域和平做出積極貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙怡翔寫道，中國則是另一回事，在習近平領導下，北京當局日益成為一個意圖改變兩岸現狀的修正主義強權；更令人擔心的是，與此同時，全球正處於專制傾向和民主價值之間的競爭中。俄羅斯與烏克蘭的戰爭已顯示國際和平有多脆弱，因此各國在和平概念上不該繼續一廂情願，而應在行動速度和規模上實際一點。

他最後寫道，台灣將是全球社會捍衛活躍民主、對抗專制擴張主義意願的關鍵考驗，從這件事可以看出全球社會是否能合作避免一場浩劫；要這麼做，就必須如札卡利亞所言「非常謹慎處理」這個問題，但同時也必須認清事態，在不負責任的行為人出現時予以譴責，否則將有損各方對和平的共同追求。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130319