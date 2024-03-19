涉性騷遭停權 民眾黨連江黨部主委致歉稱無踰矩

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（中央社記者高華謙連江縣19日電）民眾黨中評會認定去年參選連江縣立委失利的連江縣黨部主委曹爾凱性騷擾成立。曹爾凱說，他對助理沒有逾矩行為，言語上或有涉及過激、謾罵和騷擾等，他誠摯向助理致歉。

台灣民眾黨中央評議委員會今天最新公告指出，曹爾凱涉對民眾黨內有職務隸屬關係的聘僱人員有不當行為，經民眾黨性騷擾申訴處理委員會調查結果，認定性騷擾成立，曹爾凱暫停黨內所有權利3年，並自今年3月11日起生效。

曹爾凱晚間透過社群網站臉書（Facebook）表示，「已識乾坤大，猶憐草木青」，謝謝民眾黨中央評議委員會公平、公正、公開公告，他對於黨的傷害深表歉意。

曹爾凱說，這類案件雖罪責不重，但傷害性很強。對於當事人、家人、朋友和民眾，他都致上十二萬分的抱歉。

曹爾凱表示，任職2個月的助理工作能力很好、認真負責，他很感謝助理協助業務；而他對助理沒有逾矩行為，平日相處或有說些葷素不忌的笑話，助理業務疏漏時，他偶爾會責罵，言語上或有涉及過激、謾罵和騷擾等，他誠摯向助理致歉。

曹爾凱說，至於某些新聞，5分真實摻雜5分杜撰，引人入勝，但他難以評論，也不願隨之起舞，「人生不在初相逢，洗盡鉛華也從容」。（編輯：李錫璋）1130319